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https://sport.mail.ru/news/boxing/30286136/
5 июля 2017, 9:08 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Пакьяо: Я хочу отдохнуть

2 июля в Брисбене (Австралия) состоялся вечер бокса, в главном бою которого Джефф Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе, победив 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо. Счет судейских записок: 117−111, 115−113, 115−113.

2 июля в Брисбене (Австралия) состоялся вечер бокса в главном бою которого <span class=error>Джефф</span> <span class=error>Хорн</span> завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе победив 38-летнего филиппинца <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span>. Счет судейских записок: 117−111 115−113 115−113. Увеличить
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По словам Пакьяо, в ближайшее время ему предстоит серьезно задуматься о том, продолжать ли карьеру.

«Я прислушиваюсь ко мнению людей, мнению моей семьи и сигналам моего тела, — сказал Пакьяо AFP. — Сначала я хочу отдохнуть, оправиться от болей в теле, а затем, после этого, когда уже буду отдохнувшим, вот тогда я буду всерьез думать о том, продолжать ли карьеру.
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