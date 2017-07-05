Пакьяо: Я хочу отдохнуть

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По словам Пакьяо, в ближайшее время ему предстоит серьезно задуматься о том, продолжать ли карьеру.

«Я прислушиваюсь ко мнению людей, мнению моей семьи и сигналам моего тела, — сказал Пакьяо AFP. — Сначала я хочу отдохнуть, оправиться от болей в теле, а затем, после этого, когда уже буду отдохнувшим, вот тогда я буду всерьез думать о том, продолжать ли карьеру.