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https://sport.mail.ru/news/boxing/30285986/
5 июля 2017, 9:00 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Пресс-атташе Пакьяо: Арум ищет новую дойную корову

В команде экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уверены, что его промоутер Боб Арум готов списать со счетов филиппинца и находится в поисках еще одного прибыльного клиента.

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Об этом заявил пресс-аташе Пакьяо — Акилес Зонио.

«По некоторым признакам вы можете увидеть, что Арум ищет новую дойную корову. Он обычный потребитель. Сейчас он смотрит на сенатора Пакьяо не так, как раньше. Сейчас он использует ситуацию с Хорном, чтобы подписать Мэнни еще на несколько боев, но на месте Пакьяо я бы не принял условия. У него много предложений от других промоутеров. Реванш с Хорном не должен проходить в Австралии. Кроме того, у Мэнни должна быть возможность выбирать судей. Я не виню его в том, что он хочет реванша с Хорном, но бой должен пройти где-нибудь в Вегасе, — приводит слова Зонио BoxingScene.
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