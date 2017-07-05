Пресс-атташе Пакьяо: Арум ищет новую дойную корову
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экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо уверены, что его промоутер Боб Арум готов списать со счетов филиппинца и находится в поисках еще одного прибыльного клиента.
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«По некоторым признакам вы можете увидеть, что Арум ищет новую дойную корову. Он обычный потребитель. Сейчас он смотрит на сенатора Пакьяо не так, как раньше. Сейчас он использует ситуацию с Хорном, чтобы подписать Мэнни еще на несколько боев, но на месте Пакьяо я бы не принял условия. У него много предложений от других промоутеров. Реванш с Хорном не должен проходить в Австралии. Кроме того, у Мэнни должна быть возможность выбирать судей. Я не виню его в том, что он хочет реванша с Хорном, но бой должен пройти
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