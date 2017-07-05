Легенда мексиканского бокса дал советы «Канело» на бой с Головкиным
Легенда мексиканского бокса Умберто Гонсалес дал несколько советов своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) на бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в
Лас-Вегасе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его мнению, Головкин представляет определенную опасность, и поэтому «Канело» должен боксировать с умом. Гонсалес считает, что оба боксера имеют шансы на то, чтобы нокаутировать соперника.
«Бой “Канело” с Головкиным, который является природным средневесом, будет жестким. В нем может случиться все что угодно, как это было в последнем поединке Пакьяо, который не заслужил поражения. Альварес сильно бьет и может нокаутировать, но ему нужно быть предельно осторожным, ведь Головкин сильный и тяжелее, чем он. “Канело” должен подготовиться с умом, быть в хорошей физической форме и не застаиваться на одном месте, поскольку рискует быть нокаутированым. Ему надо провести умный бой и воспользоваться недостатками Головкина, как только появится такая возможность, иначе он окажется вне игры», — цитирует Гонсалеса ESPN.
Бой «Канело» и Головкина пройдет на арене
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter