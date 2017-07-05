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https://sport.mail.ru/news/boxing/30285419/
5 июля 2017, 7:48 | Бокс | Vesti.kz

Легенда мексиканского бокса дал советы «Канело» на бой с Головкиным

Легенда мексиканского бокса Умберто Гонсалес дал несколько советов своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) на бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

Их поединок пройдет 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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По его мнению, Головкин представляет определенную опасность, и поэтому «Канело» должен боксировать с умом. Гонсалес считает, что оба боксера имеют шансы на то, чтобы нокаутировать соперника.

«Бой “Канело” с Головкиным, который является природным средневесом, будет жестким. В нем может случиться все что угодно, как это было в последнем поединке Пакьяо, который не заслужил поражения. Альварес сильно бьет и может нокаутировать, но ему нужно быть предельно осторожным, ведь Головкин сильный и тяжелее, чем он. “Канело” должен подготовиться с умом, быть в хорошей физической форме и не застаиваться на одном месте, поскольку рискует быть нокаутированым. Ему надо провести умный бой и воспользоваться недостатками Головкина, как только появится такая возможность, иначе он окажется вне игры», — цитирует Гонсалеса ESPN.

Бой «Канело» и Головкина пройдет на арене T-Mobile и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы, принадлежащие казахстанскому боксеру.

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