Легенда мексиканского бокса дал советы «Канело» на бой с Головкиным

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По его мнению, Головкин представляет определенную опасность, и поэтому «Канело» должен боксировать с умом. Гонсалес считает, что оба боксера имеют шансы на то, чтобы нокаутировать соперника.

«Бой “Канело” с Головкиным, который является природным средневесом, будет жестким. В нем может случиться все что угодно, как это было в последнем поединке Пакьяо, который не заслужил поражения. Альварес сильно бьет и может нокаутировать, но ему нужно быть предельно осторожным, ведь Головкин сильный и тяжелее, чем он. “Канело” должен подготовиться с умом, быть в хорошей физической форме и не застаиваться на одном месте, поскольку рискует быть нокаутированым. Ему надо провести умный бой и воспользоваться недостатками Головкина, как только появится такая возможность, иначе он окажется вне игры», — цитирует Гонсалеса ESPN.