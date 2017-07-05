Крис Юбенк-младший сделал прогноз на исход боя между «Канело» и Головкиным

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«Если “Канело” выйдет на ринг с уверенностью в себе и в своей победе, то тогда он выиграет поединок. Думаю, тогда он отдал свой титул, чтобы ему не пришлось драться с Головкиным, потому что опасался его. Это единственная причина, почему он это сделал. Если же “Канело” выйдет с таким настроем, беспокоясь о силе GGG или о чем-либо еще, то проиграет», — цитирует Юбенка-младшего boxingnewstoday.net.

Ранее британец заявил, что хочет встретиться и с Головкиным, и с «Канело», несмотря на то, что перешел во второй средний вес. На 15 июля в Лондоне у Юбенка-младшего намечен поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях немцем Артуром Абрахамом.