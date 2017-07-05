Крис Юбенк-младший сделал прогноз на исход боя между «Канело» и Головкиным
Обладатель титула IBO во втором среднем весе британец Крис
Юбенк-младший (24−1, 19 КО) сделал прогноз на исход боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» АЛьваресом (49−1−1, 34 КО).
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«Если “Канело” выйдет на ринг с уверенностью в себе и в своей победе, то тогда он выиграет поединок. Думаю, тогда он отдал свой титул, чтобы ему не пришлось драться с Головкиным, потому что опасался его. Это единственная причина, почему он это сделал. Если же “Канело” выйдет с таким настроем, беспокоясь о силе GGG или о
Ранее британец заявил, что хочет встретиться и с Головкиным, и с «Канело», несмотря на то, что перешел во второй средний вес. На 15 июля в Лондоне у
Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в
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