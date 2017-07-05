Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30284812/
5 июля 2017, 7:43 | Бокс | Vesti.kz

Крис Юбенк-младший сделал прогноз на исход боя между «Канело» и Головкиным

Обладатель титула IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (24−1, 19 КО) сделал прогноз на исход боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» АЛьваресом (49−1−1, 34 КО).

Ранее британец заявил о желании встретиться в ринге с ними обоими. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Если “Канело” выйдет на ринг с уверенностью в себе и в своей победе, то тогда он выиграет поединок. Думаю, тогда он отдал свой титул, чтобы ему не пришлось драться с Головкиным, потому что опасался его. Это единственная причина, почему он это сделал. Если же “Канело” выйдет с таким настроем, беспокоясь о силе GGG или о чем-либо еще, то проиграет», — цитирует Юбенка-младшего boxingnewstoday.net.

Ранее британец заявил, что хочет встретиться и с Головкиным, и с «Канело», несмотря на то, что перешел во второй средний вес. На 15 июля в Лондоне у Юбенка-младшего намечен поединок с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях немцем Артуром Абрахамом.

Напомним, бой Альвареса и Головкина пройдет в Лас-Вегасе 16 сентября на арене T-Mobile. В их контракте предусмотрен пункт о реванше, которым в случае поражения может воспользоваться только мексиканец.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Легенда мексиканского бокса дал советы «Канело» на бой с Головкиным

Легенда мексиканского бокса дал советы «Канело» на бой с Головкиным

Легенда мексиканского бокса Умберто Гонсалес дал несколько советов своему соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (49−1−1, 34 КО) на бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.
Еще 7 новостей  Все новости
5 июля

Легенда мексиканского бокса дал советы "Канело" на бой с Головкиным

"Рейнджерс" проиграл клубу из Люксембурга и вылетел из Лиги Европы

Тренер Головкина назвал ***** (болваном) МакГрегора и фарсом его бой с Мейвезером