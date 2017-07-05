Бокс на Красной площади побьет рекорды

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22 июля в Москве на Красной площади пройдет вечер бокса с участием ведущих российских спортсменов. В центре столицы будет установлен ринг и возведены трибуны на 3500 мест. В мероприятии примут участие известные боксеры — братья Дмитрий и Федор Чудиновы, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, бронзовый призер Игр в Лондоне Миша Алоян, а также временный чемпион мира по версии WBA Станислав Каштанов.

Об этом «Известиям» сообщил Умар Кремлев, глава промоутерской компании «Патриот», под эгидой которой пройдет боксерский вечер.

— Наша компания планирует 22 июля провести в Москве большой боксерский турнир, — рассказал «Известиям» Умар Кремлев. — В нем примут участие все наши звезды. Вечер бокса будет приурочен к заседанию исполкома AIBA (Международная ассоциация любительского бокса). У нас уже достигнуты все договоренности, это будет первый в истории нашей страны боксерский турнир, который пройдет в самом сердце столицы на Красной площади. Будут и титульные поединки — Миша Алоян сразится с боксером из Никарагуа Марвином Солано за титул WBC Silver. Также в этот день планируется провести и самую массовую в истории тренировку по боксу под руководством знаменитых российских специалистов Олега Саитова и Алексея Тищенко — мы надеемся, что в ней примут участие около 3 тыс. человек.

Бронзовый призер Игр в Лондоне Миша Алоян признался «Известиям», что с нетерпением ждет боксерского вечера на Красной площади.

— Для меня это большой опыт, — заявил «Известиям» спортсмен. — Принять участие в таком необычном турнире очень престижно. Это будет мой второй бой в профессионалах, и я надеюсь, что он сложится удачно. Перед турниром мы приняли решение, что теперь боксеры нашей команды будут отдавать по 10% своих гонораров на развитие любительского бокса в России. Я сам долгое время выступал в любителях и знаю, как порой необходима поддержка. Хочется помочь ребятам, дать им условия, которых не было у нас, — для того чтобы еще больше наших парней становились чемпионами и призерами международных мировых первенств.

Как рассказали «Известиям» в «Патриоте», количество зрительских мест на мероприятии будет практически неограниченным.

— Мы возведем трибуны на 3500 мест, — сообщили в пресс-службе организации. — Любой желающий сможет посмотреть бои стоя — мы постараемся создать для этого максимально удобные условия. По всему периметру будут расставлены мониторы. Надеемся, что 22 июля на Красной площади соберется как можно больше любителей бокса.

Турнир под открытым небом станет первым подобным мероприятием в истории российского бокса. В случае если на него соберется более 3 тыс. болельщиков, вечер бокса в Москве будет официально включен в Книгу рекордов Гиннесса.