Бокс на Красной площади побьет рекорды
Спортивное мероприятие в центре Москвы обещает стать самым массовым в истории российского бокса.
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22 июля в Москве на Красной площади пройдет вечер бокса с участием ведущих российских спортсменов. В центре столицы будет установлен ринг и возведены трибуны на 3500 мест. В мероприятии примут участие известные боксеры — братья Дмитрий и Федор Чудиновы, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, бронзовый призер Игр в Лондоне Миша Алоян, а также временный чемпион мира по версии WBA Станислав Каштанов.
Об этом «Известиям» сообщил Умар Кремлев, глава промоутерской компании «Патриот», под эгидой которой пройдет боксерский вечер.
— Наша компания планирует 22 июля провести в Москве большой боксерский турнир, — рассказал «Известиям» Умар Кремлев. — В нем примут участие все наши звезды. Вечер бокса будет приурочен к заседанию исполкома AIBA (Международная ассоциация любительского бокса). У нас уже достигнуты все договоренности, это будет первый в истории нашей страны боксерский турнир, который пройдет в самом сердце столицы на Красной площади. Будут и титульные поединки — Миша Алоян сразится с боксером из Никарагуа Марвином Солано за титул WBC Silver. Также в этот день планируется провести и самую массовую в истории тренировку по боксу под руководством знаменитых российских специалистов Олега Саитова и Алексея Тищенко — мы надеемся, что в ней примут участие около 3 тыс. человек.
Бронзовый призер Игр в Лондоне Миша Алоян признался «Известиям», что с нетерпением ждет боксерского вечера на Красной площади.
— Для меня это большой опыт, — заявил «Известиям» спортсмен. — Принять участие в таком необычном турнире очень престижно. Это будет мой второй бой в профессионалах, и я надеюсь, что он сложится удачно. Перед турниром мы приняли решение, что теперь боксеры нашей команды будут отдавать по 10% своих гонораров на развитие любительского бокса в России. Я сам долгое время выступал в любителях и знаю, как порой необходима поддержка. Хочется помочь ребятам, дать им условия, которых не было у нас, — для того чтобы еще больше наших парней становились чемпионами и призерами международных мировых первенств.
Как рассказали «Известиям» в «Патриоте», количество зрительских мест на мероприятии будет практически неограниченным.
— Мы возведем трибуны на 3500 мест, — сообщили в
Турнир под открытым небом станет первым подобным мероприятием в истории российского бокса. В случае если на него соберется более 3 тыс. болельщиков, вечер бокса в Москве будет официально включен в Книгу рекордов Гиннесса.
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