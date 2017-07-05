Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30283874/
5 июля 2017, 0:21 | Бокс | Чемпионат.com

Представитель Руденко: Было бы здорово провести реванш с Поветкиным на Украине

Владислав Елисеев, представитель Андрея Руденко, заявил, что украинский тяжеловес мог бы провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным на Украине, если бы нашёлся спонсор.

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

«Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся на Украине, перед болельщиками Андрея. У него в стране достаточно много поклонников. Но всё упирается в финансовую составляющую. Если бы нашёлся человек, который готов выделить на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроили на Украине этот поединок.

У нас даже мысли не было, что в России Руденко могут встретить враждебно. Обе команды старались избегать разговоров о политике. В каждом интервью подчёркивалось, что впереди нас ждёт спортивное мероприятие, что боксёры — спортсмены, они не занимаются политикой. Мы приехали сделать своё дело, а именно боксировать. Повторюсь, что мы даже не думали, что публика может повести себя неадекватно», — сказал Елисеев в интервью RT.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО