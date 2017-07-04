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https://sport.mail.ru/news/boxing/30282788/
4 июля 2017, 21:04 | Бокс | Vesti.kz

Боб Арум: В углу Мэнни во время боя с Джеффом Хорном сидели идиоты

Известный американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО), прокомментировал поражение филиппинца от австралийца Джеффа Хорна (17−0−1, 11 КО).

Их поединок проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, дравшемуся в родном городе. Этот результат многие специалисты и фанаты назвали ограблением Пакьяо, который лишился пояса чемпиона WBO во втором полусреднем весе.

«Вот что случается, когда вы самоуверены, а в вашем углу сидят идиоты, которые говорят, что единственный шанс Хорна на победу — если Мэнни упадет по дороге к рингу. Что это за дерьмо? Я видел этого парня во время боя в Новой Зеландии и понимал, что будет жесткий поединок.

Если Пакьяо захочет реванша, я организую второй бой, но я не сторонник этого, все будет на усмотрение Мэнни. В целом же встреча была близкой и могла пойти как в одну, так и в другую сторону. Но мы не можем оспаривать итог. В ранних раундах выиграл Хорн, дальше Пакьяо был лучше, но финальный раунд остался за австралийцем. Если вы отдадите 11-й раунд Мэнни, то будет ничья, если Хорну, то значит, это его победа, — цитирует Арума «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.

Отметим, что сам Пакьяо не исключил завершения карьеры, как и боя-реванша с Хорном на Филиппинах.
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