Во что ввязался Макгрегор: как идет подготовка к бою с Мейуэзером
Меньше, чем за два месяца до самого дорого в истории суперпоединка, который намечен на 26 августа, Конор садится на диету, а Флойд рекламирует
стрип-клуб.
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После того, как контракт на самый необычный бой в мире единоборств между чемпионом мира по боксу Флойдом Мейуэзером и чемпионом UFC бойцом Конором Макгрегором был подписан, началась его самая интересная часть — подготовка. «СЭ» рассказывает самые интересные детали происходящего в двух противоположных тренировочных лагерях, которые разделили на два лагеря и весь мир любителей единоборств.
«КОРОЛЬ ПРИЗРАКОВ».
Для начала Макгрегор, а точнее, его тренер Джон Кавана, творчески подошли к тренировочному процессу. Теперь зал, где тренируется ирландец, украшает большой рисунок, выполненный дублинскими художниками, где Макгрегор нокаутирует Мейуэзера. Что же, визуализация — неплохой способ подготовиться к поединку, но кажется, что это еще не все.
Да и в целом в Инстаграме Макгрегора фотографий куда больше. И неудивительно — для большей интриги он должен заставить весь мир поверить в свои недюжинные боксерские способности, которые, признаемся, весьма неплохи для октагона, но окажется ли их достаточно для ринга? Конор уверен, что такого мы еще не видели.
Вы еще не видели таких движений. #призрак.
Похоже, что от обновленного тренировочного процесса, где нет места работе в партере, ирландец получает удовольствие. Фотографии из зала действительно красивые: вот — левый апперкот в стойке левши, вот длинный джеб из классической стойки. Не брезгует Макгрегор и кардиотренировками, предпочитая сайклинг с партнерами по залу.
Конор следит за питанием, подчеркивая, что ест правильную еду, даже если это поздняя ночь. Не забывает уделять внимание своей семье и маленькому сыну, публикуя трогательные фотографии с ним. В каждой подписи к фото — новый вызов. К примеру, снимок себя в розовом свитере он подписал «Король Призраков». Намек на то, что на ринге его будет невозможно поймать?
Кавана уже подчеркнул, что после боя с американцем Макгрегор продолжит выступать в UFC, ведь его мотивация — не деньги, ему в жизни нужны новые вызовы. Он готов уже чуть ли не в декабре проводить свой следующий поединок после августовского сражения с Флойдом.
СТАРАЯ ЛЕГЕНДА В 16-УНЦОВЫХ ПЕРЧАТКАХ.
Этот парень, в карьере которого было полсотни боев без одного, уж точно знает, как надо готовиться к своим поединкам. Несмотря на 40-летний возраст, похоже, Флойд
«Знаю, что я не тот боец, каким был 20 лет назад, не тот боец, каким был 10 лет назад… На самом деле я не тот боец, каким был пять лет назад, я просто старая легенда, которая приводит в работу 16-унцовые перчатки».
Он занимается йогой, работает с пневмогрушей, а также занимается рекламой своего
Остальная и, конечно, основная часть подготовки скрыта от посторонних глаз. В сравнении с Макгрегором американский боксер не спешит светить свои тренировочные успехи. Все и так знают Флойда, все знают, на что он способен. Намеки в виде немногочисленных публикаций приоткрывают нам текущий расклад дел: Мейуэзер в форме, он будет готов к бою. Будет ли он прежним или не совсем — не важно, все равно он будет очень, очень хорош. Он будет фаворитом, он умеет выигрывать, а главное — он умеет делать деньги. И если он решил на этот раз быть не слишком многословным — значит, это тоже принесет ему выгоду.
Бой Флойда Мэйвезера против Конора МакГрегора состоится через полтора месяца — 26 августа в
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