Во что ввязался Макгрегор: как идет подготовка к бою с Мейуэзером

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После того, как контракт на самый необычный бой в мире единоборств между чемпионом мира по боксу Флойдом Мейуэзером и чемпионом UFC бойцом Конором Макгрегором был подписан, началась его самая интересная часть — подготовка. «СЭ» рассказывает самые интересные детали происходящего в двух противоположных тренировочных лагерях, которые разделили на два лагеря и весь мир любителей единоборств.

«КОРОЛЬ ПРИЗРАКОВ».

Для начала Макгрегор, а точнее, его тренер Джон Кавана, творчески подошли к тренировочному процессу. Теперь зал, где тренируется ирландец, украшает большой рисунок, выполненный дублинскими художниками, где Макгрегор нокаутирует Мейуэзера. Что же, визуализация — неплохой способ подготовиться к поединку, но кажется, что это еще не все.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVjPIRdDmIp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Goodnight Floyd. #Notorious #Éire #conormcgregor #mural</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от SUBSET (@subsetdublin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-20T06:01:09+00:00">Июн 19 2017 в 11:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Да и в целом в Инстаграме Макгрегора фотографий куда больше. И неудивительно — для большей интриги он должен заставить весь мир поверить в свои недюжинные боксерские способности, которые, признаемся, весьма неплохи для октагона, но окажется ли их достаточно для ринга? Конор уверен, что такого мы еще не видели.

Вы еще не видели таких движений. #призрак.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:27.98611111111111% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV8ANLqAPo6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">You've never seen these moves. #Ghost</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-29T20:51:45+00:00">Июн 29 2017 в 1:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Похоже, что от обновленного тренировочного процесса, где нет места работе в партере, ирландец получает удовольствие. Фотографии из зала действительно красивые: вот — левый апперкот в стойке левши, вот длинный джеб из классической стойки. Не брезгует Макгрегор и кардиотренировками, предпочитая сайклинг с партнерами по залу.

Конор следит за питанием, подчеркивая, что ест правильную еду, даже если это поздняя ночь. Не забывает уделять внимание своей семье и маленькому сыну, публикуя трогательные фотографии с ним. В каждой подписи к фото — новый вызов. К примеру, снимок себя в розовом свитере он подписал «Король Призраков». Намек на то, что на ринге его будет невозможно поймать?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV0PMHmAJ0C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">King Ghost.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-26T20:28:45+00:00">Июн 26 2017 в 1:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спарринг-партнеры спортсмена, впрочем, подтверждают, что скорость у Макгрегора действительно неплохая, а манера двигаться не похожа на остальных боксеров. Сам ирландец назло критикам подчеркивает: на самом деле никто не видел его реальную работу на тренировках. То, что в соцсетях — лишь определенная часть. Похоже, Макгрегор всерьез намерен удивить весь мир, Флойда и, возможно, самого себя.

Кавана уже подчеркнул, что после боя с американцем Макгрегор продолжит выступать в UFC, ведь его мотивация — не деньги, ему в жизни нужны новые вызовы. Он готов уже чуть ли не в декабре проводить свой следующий поединок после августовского сражения с Флойдом.

СТАРАЯ ЛЕГЕНДА В 16-УНЦОВЫХ ПЕРЧАТКАХ.

Этот парень, в карьере которого было полсотни боев без одного, уж точно знает, как надо готовиться к своим поединкам. Несмотря на 40-летний возраст, похоже, Флойд по-прежнему в замечательной физической форме. Первые видеосвидетельства этого он уже поспешил выложить в свой Инстаграм, снабдив видео многозначительной подписью.

«Знаю, что я не тот боец, каким был 20 лет назад, не тот боец, каким был 10 лет назад… На самом деле я не тот боец, каким был пять лет назад, я просто старая легенда, которая приводит в работу 16-унцовые перчатки».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV60OlLgsUf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I know I'm not the same fighter I was 20 years ago, I'm not the same fighter I was 10 years ago... As a matter of fact, I'm not the same fighter I was 5 years ago,I'm just an old legend putting in work in 16 oz gloves #TMT #TBE @mayweatherpromotions</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-29T09:47:51+00:00">Июн 29 2017 в 2:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он занимается йогой, работает с пневмогрушей, а также занимается рекламой своего стрип-клуба Girls collection — куда же без вечеринок в стиле Флойда-младшего! Но впрочем, кажется, они никогда не мешали боксеру должным образом вести свою подготовку.

Остальная и, конечно, основная часть подготовки скрыта от посторонних глаз. В сравнении с Макгрегором американский боксер не спешит светить свои тренировочные успехи. Все и так знают Флойда, все знают, на что он способен. Намеки в виде немногочисленных публикаций приоткрывают нам текущий расклад дел: Мейуэзер в форме, он будет готов к бою. Будет ли он прежним или не совсем — не важно, все равно он будет очень, очень хорош. Он будет фаворитом, он умеет выигрывать, а главное — он умеет делать деньги. И если он решил на этот раз быть не слишком многословным — значит, это тоже принесет ему выгоду.