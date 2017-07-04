Фредди Роуч: Котто мог бы встретиться с победителем боя Головкина и «Канело»

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— Это хороший бой [Головкин — Альварес]. Мне нравится GGG, правда он в последнее время стал немного сдавать. А вот «Канело» становится все лучше и лучше. Но я с нетерпением жду этого поединка. А Мигель Котто мог бы затем встретиться с победителем, — отметил Роуч в интервью Hoop Jab.