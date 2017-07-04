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https://sport.mail.ru/news/boxing/30277379/
4 июля 2017, 13:44 | Бокс | Sports.kz

Фредди Роуч: Котто мог бы встретиться с победителем боя Головкина и «Канело»

Известный тренер Фредди Роуч полагает, что его подопечный Мигель Котто стал бы достойным соперником для победителя противостояния Геннадий Головкин — Сауль Альварес, сообщает Sports.kz.

Известный тренер <span class=error>Фредди</span> <span class=error>Роуч</span> полагает что его подопечный <span class=error>Мигель</span> <span class=error>Котто</span> стал бы достойным соперником для победителя противостояния Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это хороший бой [Головкин — Альварес]. Мне нравится GGG, правда он в последнее время стал немного сдавать. А вот «Канело» становится все лучше и лучше. Но я с нетерпением жду этого поединка. А Мигель Котто мог бы затем встретиться с победителем, — отметил Роуч в интервью Hoop Jab.

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