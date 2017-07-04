«Что-то не так с этим спортом. Хорн был очень хорошо подготовлен, но мне трудно понять, каким образом он мог выиграть этот бой», — написал Льюис в своём «твиттере».



Бой Пакьяо с Хорном состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца со счётом 117−111 и 115−113 дважды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is what's wrong with boxing. Horn was very game but I'm hard pressed to see how he could have won that fight by any stretch! <a href="https://twitter.com/hashtag/PacHorn?src=hash">#PacHorn</a></p>— Lennox Lewis (@LennoxLewis) <a href="https://twitter.com/LennoxLewis/status/881378494277660673">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>