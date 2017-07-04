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https://sport.mail.ru/news/boxing/30277159/
4 июля 2017, 13:27 | Бокс | Чемпионат.com

Льюис о решении судей в бою Пакьяо — Хорн: Что-то не так с этим спортом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис не согласен с решением судей, отдавших победу Джеффу Хорну в бою с Мэнни Пакьяо, и считает, что подобные судейские вердикты дискредитируют бокс.

«Что-то не так с этим спортом. Хорн был очень хорошо подготовлен, но мне трудно понять, каким образом он мог выиграть этот бой», — написал Льюис в своём «твиттере».

Бой Пакьяо с Хорном состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца со счётом 117−111 и 115−113 дважды.
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