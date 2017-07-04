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4 июля 2017, 13:13 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: Мне предстоит серьёзно подумать о завершении карьеры

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо признался, что изучит возможность завершения карьеры.

Филиппинский боксёр <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> признался что изучит возможность завершения карьеры. Увеличить
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2 июля в Брисбене (Австралия) Пакьяо потерпел спорное поражение по очкам от Джеффа Хорна и уже успел заявить о желании провести матч-реванш.

«Я принимаю во внимание мнение окружающих меня людей, моей семьи, а также прислушиваюсь ку своему телу. Я планирую сперва отдохнуть и дать своему телу возможность восстановиться, а затем, после того как отдохну, уже серьёзно поразмыслю над этим», — приводит слова Пакьяо ABS-CBN.
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