Менеджер Джошуа: По поводу реванша с Кличко все решится в ближайшие две недели
Менеджер Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и IBO британца Энтони Джошуа, заявил, что рассчитывает получить согласие Владимира Кличко на
матч-реванш с его подопечным.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам Хирна, Владимир согласится на
«Лас-Вегас является лидером среди претендентов на проведение
Мне кажется, что Владимир согласится на
Эдди Хирн добавил, что если украинец откажется активировать эту опцию, то 28 октября в Кардиффе на стадионе «Миллениум» Джошуа встретится с Кубратом Пулевым. Валлийская арена уже забронирована под это возможное событие.
«Если Владимир не захочет проводить поединок, то мы будем драться с Пулевым 28 октября в Кардиффе», — сказал Хирн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter