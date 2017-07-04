Менеджер Джошуа: По поводу реванша с Кличко все решится в ближайшие две недели

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По словам Хирна, Владимир согласится на матч-реванш при условии, что поединок пройдет за пределами Великобритании.

«Лас-Вегас является лидером среди претендентов на проведение матча-реванша между Энтони и Владимиром, — рассказал Хирн в интервью Mirror. — В следующие две недели мы определимся с датой и ареной. На мой взгляд, Кличко согласится на бой, если он пройдет за пределами Великобритании, и не думаю, что он захочет боксировать в Кардиффе.

Мне кажется, что Владимир согласится на матч-реванш, поскольку он наслаждался последним событием и захочет устроить еще один большой бой. Не думаю, что для него в этом случае деньги — главный вопрос. Местом для матча-реванша может быть Вегас, может — Нигерия, но в плане логистики первый вариант лучше.

Эдди Хирн добавил, что если украинец откажется активировать эту опцию, то 28 октября в Кардиффе на стадионе «Миллениум» Джошуа встретится с Кубратом Пулевым. Валлийская арена уже забронирована под это возможное событие.

«Если Владимир не захочет проводить поединок, то мы будем драться с Пулевым 28 октября в Кардиффе», — сказал Хирн.