Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах

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«Это [спорное решение судей] — часть игры. Я уважаю решение судей. Абсолютно точно, я хочу реванш. Пункт об этом есть в нашем контракте. И было бы лучше провести второй бой на Филиппинах.

Было очень много столкновений головами, захватов шеи и ударов локтями, потому что рефери вообще ничего с этим не делал. Рефери казался неопытным. Он не снимал очков — не знаю, было ли это намеренным или нет. Он только делал предупреждения.

Габариты и ударная мощь Хорна не были проблемой. Я блокировал его удары. Проблемой были его удары локтями и столкновения головами, — сказал Пакьяо.

Напомним, 2 июля в Брисбине австралиец совершил апсет, победив филиппинца единогласным решением судей со счетом 117−111, 115−113, 115−113. Часть боксерской общественности сочла его довольно спорным.