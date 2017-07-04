Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» ВБА в весовой категории до 76,2 кг.

«Федор проведет два восстановительных боя, а потом возможен реванш. Гроувз не хочет его проводить, но мы пытаемся работать в этом направлении», — сказал Кремлев.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.