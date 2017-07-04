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https://sport.mail.ru/news/boxing/30276216/
4 июля 2017, 12:31 | Бокс | ТАСС

Реванш Чудинов — Гроувз может пройти в начале 2018 года

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Федор Чудинов в начале 2018 года может провести реванш с «суперчемпионом» мира Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) англичанином Джорджем Гроувзом. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.

Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» ВБА в весовой категории до 76,2 кг.

«Федор проведет два восстановительных боя, а потом возможен реванш. Гроувз не хочет его проводить, но мы пытаемся работать в этом направлении», — сказал Кремлев.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
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