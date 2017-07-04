Евгений Куйвашев встретился с боксерами Денисом Лебедевым и Русланом Проводниковым

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Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По словам главы региона, развитию физкультуры и спорта в Свердловской области всегда уделялось большое внимание. Поэтому Свердловская область и Екатеринбург становятся местом проведения самых различных спортивных состязаний российского и международного уровня. Традицией становится проведение боксерских поединков между титулованными спортсменами в дни «Иннопрома».

На этот раз большое международное бойцовское шоу, организованное промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке главы региона, пройдет 9 июля, накануне старта работы промышленной выставки. Денис Лебедев выступит в главном поединке вечера. Ему предстоит сразиться с австралийским спортсменом Марком Флэнаганом.

«Я знаю, вы готовитесь к бою очень серьезно. Проведение боксерских поединков, приуроченных к “Иннопрому”, — это уже традиция. Вы знаете, в прошлом году в Екатеринбурге бился Сергей Ковалев. И на этот раз будет очень много гостей, предстоит ответственный поединок. Здесь, на Урале, у вас огромное количество почитателей, и мы все будем за вас болеть», — обратился Евгений Куйвашев к Денису Лебедеву.

Спортсмен поблагодарил главу региона и жителей Свердловской области за поддержку.

«Должен отметить, что в вашем регионе живут особенные люди. Они впечатлили меня своей искренностью, простотой в общении и гостеприимством. Ваше радушие чувствуется сразу, как только сходишь с трапа самолета», — сказал боксер.

Отметим, 9 июля в ДИВСе также состоится бои с участием Дмитрия Михайленко, Павла Маликова, Марка Урванова и Мухаммадхучи Якубова. Кроме того, запланированы бои по смешанным единоборствам.