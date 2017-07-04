Федерация бокса России подала заявку на проведение ЧМ-2019 в Сочи
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Мужской чемпионат мира по боксу 2019 года может пройти в Сочи, Федерация бокса России подала заявку на проведение турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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«Мы подали заявку на чемпионат мира 2019 года в Сочи и на проведение в России конгресса Международной ассоциации бокса (АИБА) 2018 года», — сказал Кремлев.
24 и 25 июля в Москве пройдет исполком АИБА.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин в последний раз проходил в СССР/России в 1989 году.
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