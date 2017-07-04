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На арене в Брисбене (Австралия) присутствовало более 51 тысячи любителей бокса, а трансляцию поединка на ESPN посмотрело около 3,1 миллиона зрителей. Показ поединка получил наибольшие рейтинги с 2006 года на кабельном телевидении, а продукт ESPN, связанный с боксом, последний раз собирал такое количество людей у экранов в 1995-м.

Поединок между Пакьяо и Хорном достиг такого же рейтинга, как и бой итальянца Артуро Гатти с аргентинцем Карлосом Мануэлем Бальдомирой в июле 2006 года на НВО.

Отметим, что бой Пакьяо — Хорн завершился победой австралийца по очкам. В результате, Хорн стал чемпионом мира, значительно улучшил свое положение в мировом рейтинге и претендует на поединок против Флойда Мейвезера, Эррола Спенса или Кита Турмана.

Также филиппинский боксер может воспользоваться опцией реванша и попробовать оспорить решение судей поединка в Брисбене.