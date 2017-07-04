Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBC
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян в конце года может провести бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) таиландцем Срисакет Сор Рунгвисаи. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.
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Ближайший поединок Алоян проведет 22 июля в Москве на Красной площади против никарагуанца Марвина Солано за «серебряный» титул чемпиона мира (WBC Silver).
«В случае победы Миша проведет бой с боксером из Тайланда, мы планируем, что это произойдет в декабре», — сказал Кремлев.
Алоян 11 мая победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам в дебютном поединке на профессиональном ринге. Также россиянин — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов.
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