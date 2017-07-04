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https://sport.mail.ru/news/boxing/30275742/
4 июля 2017, 11:56 | Бокс | ТАСС

Кремлев: Алоян в конце года может провести бой за полноценный титул WBC

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Михаил Алоян в конце года может провести бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) таиландцем Срисакет Сор Рунгвисаи. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.

Российский боксер 22 июля на Красной площади проведет бой против никарагуанца Марвина Солано за титул WBC Silver. Увеличить
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Ближайший поединок Алоян проведет 22 июля в Москве на Красной площади против никарагуанца Марвина Солано за «серебряный» титул чемпиона мира (WBC Silver).

«В случае победы Миша проведет бой с боксером из Тайланда, мы планируем, что это произойдет в декабре», — сказал Кремлев.

Алоян 11 мая победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам в дебютном поединке на профессиональном ринге. Также россиянин — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов.
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