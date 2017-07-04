Украинский боксер Иван Редкач попал в серьезную аварию в США и находится в реанимации

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На одном из участков дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации. О его состоянии будет известно позже, сообщает Xsport.

За несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку при подготовке к следующему бою, который должен состояться 9 сентября. По словам очевидцев, после занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт о состоянии украинского спортсмена.