Украинский боксер Иван Редкач попал в серьезную аварию в США и находится в реанимации
Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач попал в серьезную аварию в США. Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались из ужина в Малибу домой.
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Видимо, что-то случилось...
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На одном из участков дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в
За несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку при подготовке к следующему бою, который должен состояться 9 сентября. По словам очевидцев, после занятия во время ужина в Малибу украинец был
Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт о состоянии украинского спортсмена.
Иван Редкач — 31-летний украинский
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