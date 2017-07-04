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https://sport.mail.ru/news/boxing/30275532/
4 июля 2017, 11:39 | Бокс | УНИАН

Украинский боксер Иван Редкач попал в серьезную аварию в США и находится в реанимации

Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач попал в серьезную аварию в США. Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались из ужина в Малибу домой.

31-летний спортсмен не справился с управлением автомобиля. Увеличить
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На одном из участков дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации. О его состоянии будет известно позже, сообщает Xsport.

За несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку при подготовке к следующему бою, который должен состояться 9 сентября. По словам очевидцев, после занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт о состоянии украинского спортсмена.

Иван Редкач — 31-летний украинский боксер-профессионал, чемпион USBA в легком весе (до 61,2 кг). В 2009 году он начал профессиональную карьеру в США.
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