Массовая тренировка по боксу пройдет 22 июля на Красной площади

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«В тренировке примут участие 3 тысячи спортсменов. Тренировку поддержат в восьми городах. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гинесса», — сказал собеседник агентства.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров.