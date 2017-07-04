Массовая тренировка по боксу пройдет 22 июля на Красной площади
МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина пройдет на Красной площади 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе промоутерской компании «Патриот».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В тренировке примут участие 3 тысячи спортсменов. Тренировку поддержат в восьми городах. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гинесса», — сказал собеседник агентства.
Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter