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4 июля 2017, 11:38 | Бокс | ТАСС

Массовая тренировка по боксу пройдет 22 июля на Красной площади

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Массовая тренировка по боксу под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина пройдет на Красной площади 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».

В мероприятии примут участие олимпийские чемпионы Олег Саитов Алексей Тищенко и Борис Лагутин. Увеличить
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«В тренировке примут участие 3 тысячи спортсменов. Тренировку поддержат в восьми городах. Мероприятие будет проводиться с целью установления рекорда Гинесса», — сказал собеседник агентства.

Также 22 июля на Красной площади пройдут профессиональные поединки с участием Михаила Алояна, Федора и Дмитрия Чудиновых, Егора Мехонцева и других боксеров.
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