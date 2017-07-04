Роман Кармазин: Головкин довольно часто просто идет и ломает соперника, но с Альваресом надо быть хитрее

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил связаться с именитым бойцом и узнать его мнение о некоторых будущих боях казахстанских боксеров — как в профессионалах, так и в любителях.



— Роман, сейчас все с нетерпением ожидают поединка казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом. Можете сделать прогноз на данный бой?

— Конечно, встреча с Альваресом для Геннадия будет серьезным испытанием. Но я лично знаю Головкина и верю, что он сможет победить Альвареса. Прежде всего, для этого он должен в этом бою оказаться умнее и хитрее мексиканца. Просто так, без хитрости, надеясь лишь на силу своих ударов, у Геннадия не пройдет, — Альварес довольно молод и также обладает сильным ударом. Буду болеть за Головкина в этом бою и желаю ему только победы.



— Как думаете, если Геннадий не завершит бой в первых шести-семи раундах, Альварес за счет своего возраста будет иметь больше шансов для победы в поздних раундах?

— Нет, это все ерунда. Здесь все будет зависеть от подготовки спортсменов к этому бою. Тренер Геннадия Абель Санчес всегда довольно хорошо подготавливает своего подопечного к поединку физически. Поэтому не думаю, что если бой будет проходить все двенадцать раундов, то преимущество в конце будет у Альвареса.



— За счет чего все же Головкин может достичь победы в этом поединке?

— Геннадий Головкин прошел очень хорошую школу в любительском боксе, где провел олимпийский цикл. Те знания, которые у него есть, после выступлений на этом уровне, нужно проявить в данном бою. Геннадий довольно часто просто идет и ломает соперника, но при этом и сам немало пропускает. В этом поединке, нельзя действовать прямолинейно — идти и ломать оппонента, надо быть более хитрым и разнообразным. Именно такая манера ведения боя и присутствует в любительском боксе, где Головкин выступал немало. Для Геннадия этот опыт в любителях является его преимуществом и огромным плюсом для него. Головкину нужно вспомнить то, что было в любителях, и выстроить тактику, где довольно много разных нюансов, более разнообразно. Прежде всего, он должен будет перехитрить в этом бою Альвареса.



— Стоит ли в дальнейшем казахстанцу перейти в более высокую весовую категорию?

— В нынешней весовой категории ему уже и побеждать толком некого. На бои против боксеров, где заранее будет известно, что Головкин сильнее, большого спроса не будет, — а это все деньги, и боксеры в профессионалах для того и боксируют, чтобы их заработать как можно больше за карьеру и обеспечить себе хорошее существование в дальнейшем. Если он останется в этой весовой категории, то это может привести к меньшей заинтересованности телевидения в трансляциях его боев, и, конечно, к уменьшению зрительского интереса. Поэтому для поднятия заинтересованности ему, конечно, если Головкин сам в дальнейшем хочет продолжать проводить значимые бои с большими гонорарами, сделать это, думаю, все же стоит. Также здесь еще есть следующий момент: если Геннадий, находясь в этой весовой категории, проводит постоянную сгонку веса, то это, конечно, негативно сказывается на его здоровье в любой ситуации, и это тоже может оказаться поводом для перехода в более высокую категорию.



— Казахстанский боксер Иван Дычко на днях заключил контракт сроком на пять лет с промоутерской компанией The Heavyweight Factory…

— К сожалению, этого казахстанского боксера я не знаю, но в любой ситуации желаю ему удачи в его карьере профессионала.



— Кого из боксеров-профессионалов с постсоветского пространства можете все же выделить по их выступлением?

— Вы знаете, сейчас профессиональный бокс значительно изменился, и хороших боксеров, которые показывают красивый бокс, довольно мало. Сейчас, в основном, все надеются, прежде всего, на силу удара, — бокс стал, так скажем, ударным, более примитивным. Упор, в основном, делается на силу, — а это не так зрелищно. Из тех, кого бы хотелось выделить, — это казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Василий Ломаченко.



— Как думаете, стоит ли российскому боксеру Сергею Ковалеву настаивать на проведении еще одного боя против Андре Уорда, ведь он может потерпеть третье поражение от того же соперника?

— Думаю, Сергею Ковалеву все же нужно провести третий бой против Андре Уорда. Во-первых, интерес к этому поединку довольно высоким, и ему можно хорошо заработать. Во-вторых, для продолжения карьеры в боксе россиянину все же нужна победа над Уордом, и если он ее добьется, в дальнейшем у него будет все хорошо. Но если все же не получится победить, — то, думаю, Сергею, возможно, надо будет завершать карьеру.



— В этом году в любительском боксе пройдет чемпионат Мира в Германии. Там вероятна встреча боксеров Василия Левита и Евгения Тищенко. Как думаете, после скандального судейского решения в поединке между ними в олимпийском Рио, сможет ли казахстанец взять реванш?

— Если они встретятся на ринге в Гамбурге, то у казахстанского боксера после того злополучного для него боя в Рио будет присутствовать очень большая мотивация победить, что, конечно, для него хорошо. На этот раз казахстанец постарается выиграть со значительным преимуществом, чтобы судьи уже не могли повлиять на решение о победителе.



— Какие сборные будут задавать тон на этом чемпионате?

— Конечно, это, прежде всего, — кубинские боксеры. Также представители таких стран, как США, Англии, России, Узбекистана и, конечно, Украины также будут бороться за победы на этом чемпионате. Безусловно, отнесу сюда и сборную Казахстана. Я сам прожил пять лет в этой стране, боксировал и тренировал, поэтому знаю, что бокс в Казахстане — это спорт № 1. Та методика, по которой тренируют боксеров в Казахстане, сильно напоминает советскую, которая всегда была одной из лучших, если не лучшей, в мире.