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https://sport.mail.ru/news/boxing/30274278/
4 июля 2017, 10:20 | Бокс | ТАСС

Боксеры Лебедев и Флэнаган прилетели в Екатеринбург на бой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган прилетели в Екатеринбург для проведения поединка. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

Поединок пройдет 9 июля. Увеличить
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Бой между «суперчемпионом» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Лебедевым и Флэнэганом состоится 9 июля.

«Оба бойца прилетели в Екатеринбург. В четверг у них состоится открытая тренировка перед Театром драмы. В субботу пройдет итоговое взвешивание», — сказал Титов.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.
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