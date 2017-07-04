Билли Джо Сондерс сел на диету перед защитой пояса WBO
Имя соперника еще не названо, но чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс не скрывает, что с волнением ждет свое возвращение на ринг, которое состоится 16 сентября в Лондоне, сообщает worldboxingnews.net.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я рад вернуться туда, где и должен быть. Я в хорошей форме, не обращаю внимание на отвлекающие факторы. Я могу больше сосредоточиться на работе и извлечь свой максимум. Я действительно с нетерпением жду этого, не могу дождаться.
Я соблюдаю диету. За моим питанием следит Грег Мариотт, который работает с Келлом Бруком. Он проверяет меня три раза в день.
Я не могу научиться новому джебу или новому апперкоту, мне нужно просто работать над собой. Я не говорю, что стану роботом. Но, надеюсь, это поможет мне.
Напомним, ожидается, что соперник Сондерса будет назван в ближайшие сутки. Наиболее вероятным вариантом называется
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