Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30273308/
4 июля 2017, 8:46 | Бокс | Vesti.kz

Билли Джо Сондерс сел на диету перед защитой пояса WBO

Имя соперника еще не названо, но чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс не скрывает, что с волнением ждет свое возвращение на ринг, которое состоится 16 сентября в Лондоне, сообщает worldboxingnews.net.

Британец с нетерпением ждет возвращения на ринг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я рад вернуться туда, где и должен быть. Я в хорошей форме, не обращаю внимание на отвлекающие факторы. Я могу больше сосредоточиться на работе и извлечь свой максимум. Я действительно с нетерпением жду этого, не могу дождаться.

Я соблюдаю диету. За моим питанием следит Грег Мариотт, который работает с Келлом Бруком. Он проверяет меня три раза в день.

Я не могу научиться новому джебу или новому апперкоту, мне нужно просто работать над собой. Я не говорю, что стану роботом. Но, надеюсь, это поможет мне.

Напомним, ожидается, что соперник Сондерса будет назван в ближайшие сутки. Наиболее вероятным вариантом называется экс-соперник Геннадия Головкина Вилли Монро-младший.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

"Кайрат" в квалификации Лиги Европы может сыграть с "Миланом", "Зенитом" или "Фенербахче"

Билли Джо Сондерс сел на диету перед защитой пояса WBO

Такое чувство, что меня подставили - Пакьяо о своем поражении