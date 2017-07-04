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https://sport.mail.ru/news/boxing/30271978/
4 июля 2017, 8:30 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: Судья боя с Хорном был некомпетентен

Экс чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо раскритиковал работу судей в его титульном бою с австралийцем Джеффом Хорном.

Экс чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO 38-летний филиппинец <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> раскритиковал работу судей в его титульном бою с австралийцем <span class=error>Джеффом</span> Хорном. Увеличить
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Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.

«Судья был некомпетентен. Такое чувство, что меня подставили. Это было ужасно», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.

Отметим, что вскоре после боя Пакьяо уже высказывался на тему судей и тогда сказал, что принимает и уважает их решение.
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