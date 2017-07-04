Пакьяо: Судья боя с Хорном был некомпетентен

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Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.

«Судья был некомпетентен. Такое чувство, что меня подставили. Это было ужасно», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.

Отметим, что вскоре после боя Пакьяо уже высказывался на тему судей и тогда сказал, что принимает и уважает их решение.