Пакьяо: Судья боя с Хорном был некомпетентен
Экс чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо раскритиковал работу судей в его титульном бою с австралийцем Джеффом Хорном.
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Поединок прошёл в родной стране Хорна, в Брисбене, и завершился его победой по единогласному решению судей — 117−111, 115−113, 115−113.
«Судья был некомпетентен. Такое чувство, что меня подставили. Это было ужасно», — приводит слова Пакьяо Boxingscene.
Отметим, что вскоре после боя Пакьяо уже высказывался на тему судей и тогда сказал, что принимает и уважает их решение.
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