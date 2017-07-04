Мэнни Пакьяо: Хочу, чтобы в реванше с Хорном все было по-честному

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— Надеюсь, в реванше все будет по-честному. Если я проиграю — значит проиграю, если выиграю — выиграю. Это все, чего я хочу.

Спасибо всем, кто поддерживал меня во время поединка в Австралии и кто полагает, что я выиграл бой. Молюсь за то, чтобы это решение не разрушило индустрию бокса, — заявил Пакьяо.

Напомним, 12-раундовый бой прошел в минувшее воскресенье на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей — 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.

После боя Пакьяо заявил о том, что хотел бы провести реванш с австралийцем, возможность которого была оговорена в контракте на бой.