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https://sport.mail.ru/news/boxing/30271879/
4 июля 2017, 1:55 | Бокс | Советский спорт

Мэнни Пакьяо: Хочу, чтобы в реванше с Хорном все было по-честному

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо намерен повторно сразиться с австралийцем Джеффом Хорном.

Легендарный филиппинский боксер <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> намерен повторно сразиться с австралийцем <span class=error>Джеффом</span> Хорном. Увеличить
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— Надеюсь, в реванше все будет по-честному. Если я проиграю — значит проиграю, если выиграю — выиграю. Это все, чего я хочу.

Спасибо всем, кто поддерживал меня во время поединка в Австралии и кто полагает, что я выиграл бой. Молюсь за то, чтобы это решение не разрушило индустрию бокса, — заявил Пакьяо.

Напомним, 12-раундовый бой прошел в минувшее воскресенье на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой хозяина ринга единогласным решением судей — 117:111, 115:113, 115:113.

Для филиппинца это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.

После боя Пакьяо заявил о том, что хотел бы провести реванш с австралийцем, возможность которого была оговорена в контракте на бой.
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