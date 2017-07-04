Спарринг-партнёр Макгрегора: Конор оторвал меня от земли правым апперкотом

«Конор — очень хороший боксёр. Он двигается как никто другой. Он мощен, быстр и лёгок на ногах… Очень хорошо сближается и отходит. Он так быстр, что с ним трудно просчитать дистанцию. Скорость и непредсказуемость — опасное сочетание. Не думаю, что Мейвезер дрался с кем-то подобным прежде.

У меня сейчас синяк под глазом, и Конор поставил его в перчатках весом 16 унций. Все говорят о его левой руке и сохранит ли он силу в 10-унцевых перчатках. Но он оторвал меня от земли апперкотом правой в перчатках на 16 унций! — рассказал Брэдли MMA Fighting.