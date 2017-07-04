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https://sport.mail.ru/news/boxing/30269986/
4 июля 2017, 11:31 | Бокс | Чемпионат.com

Спарринг-партнёр Макгрегора: Конор оторвал меня от земли правым апперкотом

Спарринг-партнёр Конора Макгрегора Тьернан Брэдли рассказал о боксёрских навыках ирландца.

«Конор — очень хороший боксёр. Он двигается как никто другой. Он мощен, быстр и лёгок на ногах… Очень хорошо сближается и отходит. Он так быстр, что с ним трудно просчитать дистанцию. Скорость и непредсказуемость — опасное сочетание. Не думаю, что Мейвезер дрался с кем-то подобным прежде.

У меня сейчас синяк под глазом, и Конор поставил его в перчатках весом 16 унций. Все говорят о его левой руке и сохранит ли он силу в 10-унцевых перчатках. Но он оторвал меня от земли апперкотом правой в перчатках на 16 унций! — рассказал Брэдли MMA Fighting.
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