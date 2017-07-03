Руслан Проводников заявил, что ему не хочется зацикливаться на одном боксе

В июне 2016 года Проводников в Вероне (США, штат Нью-Йорк) в рейтинговом поединке потерпел поражение от американца Джона Молины единогласным решением судей. Оно стало пятым в карьере 33-летнего Проводникова при 25 победах. Позднее менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил «Р-Спорт», что боксер раздумывает о целесообразности продолжения карьеры. С декабря 2016 года Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

«У меня сейчас другой работы много, некогда. Точку не поставил (в карьере), ведь кто его знает… Если будет бой, который бы мотивировал, то можно было бы (на него выйти). Я никогда ради денег и славы в ринг не выходил, должна быть мотивация. В жизни сейчас много другого интересного, поэтому не хочется зацикливаться на одном боксе. Всю жизнь одним боксом сыт не будешь», — сказал Проводников.