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В своем последнем бою Де Ла Хойя 1 июля в аргентинском Сан-Луисе единогласным решением судей победил местного боксера Алана Кастильо (21−7, 9 КО) и защитил «молодежный» пояс WBC во втором легчайшем весе. Четвертую защиту титула мексиканец может провести 16 сентября.

Стоит отметить, что Диего Де Ла Хойя является двоюродным братом 44-летнего экс-боксера Оскара Де Ла Хойя (39−6, 33 КО), который сейчас владеет промоутерской компанией Golden Boy и ведет дела «Канело».

Ранее кандидатами на выступление в вечере бокса Головкин — Альварес назывались экс-чемпион WBC в суперлегком весе аргентинец Лукас Матиссе (38−4, 35 КО) и бывшие соперники GGG — американец Дэниэл Джейкобс (32−2,29 КО) и канадец Давид Лемье (38−3, 33 КО).

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.