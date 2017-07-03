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https://sport.mail.ru/news/boxing/30267000/
3 июля 2017, 15:28 | Бокс | Vesti.kz

Родственник Оскара Де Ла Хойя может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело»

Мексиканец Диего Де Ла Хойя может выступить на вечере бокса в Лас-Вегасе, в главном бою которого 16 сентября встретятся его соотечественник Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО). Об этом сообщает RadioFormula.mx.

Кандидатами на это также считаются Матиссе Лемье и Джейкобс. Увеличить
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В своем последнем бою Де Ла Хойя 1 июля в аргентинском Сан-Луисе единогласным решением судей победил местного боксера Алана Кастильо (21−7, 9 КО) и защитил «молодежный» пояс WBC во втором легчайшем весе. Четвертую защиту титула мексиканец может провести 16 сентября.

Стоит отметить, что Диего Де Ла Хойя является двоюродным братом 44-летнего экс-боксера Оскара Де Ла Хойя (39−6, 33 КО), который сейчас владеет промоутерской компанией Golden Boy и ведет дела «Канело».

Ранее кандидатами на выступление в вечере бокса Головкин — Альварес назывались экс-чемпион WBC в суперлегком весе аргентинец Лукас Матиссе (38−4, 35 КО) и бывшие соперники GGG — американец Дэниэл Джейкобс (32−2,29 КО) и канадец Давид Лемье (38−3, 33 КО).

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO.

В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира — WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону из-за конфликта «Канело» с организацией, хотя президент WBC Маурисио Сулейман не теряет надежды договориться с мексиканцем.
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