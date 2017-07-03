Родственник Оскара Де Ла Хойя может выступить в андеркарте боя Головкин — «Канело»
Мексиканец Диего Де Ла Хойя может выступить на вечере бокса в
Лас-Вегасе, в главном бою которого 16 сентября встретятся его соотечественник Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) и казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО). Об этом сообщает RadioFormula.mx.
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В своем последнем бою Де Ла Хойя 1 июля в аргентинском
Стоит отметить, что Диего Де Ла Хойя является двоюродным братом 44-летнего
Ранее кандидатами на выступление в вечере бокса Головкин — Альварес назывались
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября на арене
В этом бою Головкин будет защищать три из четырех титулов чемпиона мира — WBA (Super), IBF и IBO, а пояс WBC не будет стоять на кону
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