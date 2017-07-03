К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы опосредовали решение, подписали соглашение. «Канело» вызвал Головкина на ринг, сказав: «Давай сделаем это». И мы санкционировали бой.

Мы позитивны и дружелюбны. Мы на стороне боксера во время и после его карьеры. Но есть правила.

Моя обязанность — встретиться с Альваресом. Скрывать нечего. Это бой, который создал проблему, в первую очередь, с «Канело». Он происходит сейчас, это реальность, и сейчас для этого самое подходящее время, — сказал Сулейман.

Напомним, ранее глава WBC заявил, что пояс организации будет стоять на кону боя Головкин — Альварес, несмотря на протест мексиканца.