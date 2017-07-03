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https://sport.mail.ru/news/boxing/30266543/
3 июля 2017, 14:59 | Бокс | Vesti.kz

Президент WBC: Моя обязанность — встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Los Angeles Times заявил, что планирует встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отказавшимся претендовать на пояс организации в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Маурисио Сулейман заявил что его организация дружелюбна. Увеличить
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«Мы опосредовали решение, подписали соглашение. «Канело» вызвал Головкина на ринг, сказав: «Давай сделаем это». И мы санкционировали бой.

Мы позитивны и дружелюбны. Мы на стороне боксера во время и после его карьеры. Но есть правила.

Моя обязанность — встретиться с Альваресом. Скрывать нечего. Это бой, который создал проблему, в первую очередь, с «Канело». Он происходит сейчас, это реальность, и сейчас для этого самое подходящее время, — сказал Сулейман.

Напомним, ранее глава WBC заявил, что пояс организации будет стоять на кону боя Головкин — Альварес, несмотря на протест мексиканца.

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