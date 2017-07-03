Кремлев: Российский боксер Алоян 22 июля в Москве проведет бой за титул WBC Silver

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Алоян — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге 11 мая нынешнего года, победив в Кемерово в поединке второго наилегчайшего веса никарагуанца Ядера Кардосу — 99:91, 100:90, 100:90.

«Михаил Алоян 22 июля на Красной площади в Москве будет бороться за чемпионский титул WBC Silver, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Его соперником будет известный боксер из Никарагуа Марвин Солано. Поединок будет состоять из 12 раундов. Всего в программе вечера бокса будет шесть титульных боев».

Собеседник агентства добавил, что 22 июля пройдет еще один титульный поединок — россиянин Магомед Мадиев в весовой категории до 72 килограммов оспорит титул WBA Silver Latino в матче с эквадорцем Джейсоном Миндой.