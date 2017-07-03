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3 июля 2017, 14:30 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Российский боксер Алоян 22 июля в Москве проведет бой за титул WBC Silver

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер Михаил Алоян 22 июля на Красной площади в Москве в титульном бою за пояс чемпиона мира по боксу по версии WBC Silver встретится с представителем Никарагуа Марвином Солано, сообщил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Российский боксер Михаил <span class=error>Алоян</span> 22 июля на Красной площади в Москве в титульном бою за пояс чемпиона мира по боксу по версии WBC Silver встретится с представителем Никарагуа <span class=error>Марвином</span> <span class=error>Солано</span> сообщил агентству Р-Спорт глава промоутерской компании Патриот <span class=error>Умар</span> <span class=error>Кремлев</span>. Увеличить
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Алоян — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира в весовой категории до 52 килограммов. Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге 11 мая нынешнего года, победив в Кемерово в поединке второго наилегчайшего веса никарагуанца Ядера Кардосу — 99:91, 100:90, 100:90.

«Михаил Алоян 22 июля на Красной площади в Москве будет бороться за чемпионский титул WBC Silver, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Его соперником будет известный боксер из Никарагуа Марвин Солано. Поединок будет состоять из 12 раундов. Всего в программе вечера бокса будет шесть титульных боев».

Собеседник агентства добавил, что 22 июля пройдет еще один титульный поединок — россиянин Магомед Мадиев в весовой категории до 72 килограммов оспорит титул WBA Silver Latino в матче с эквадорцем Джейсоном Миндой.
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