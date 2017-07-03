Кремлев: Боксер Федор Чудинов 22 июля встретится с мексиканцем Флоресом
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер второго среднего веса, бывший суперчемпион WBA Федор Чудинов 22 июля на Красной площади в Москве встретится с оппонентом из Мексики Адрианом Луной Флоресом, сообщил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.
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Федор Чудинов в конце мая нынешнего года в английском Шеффилде уступил британцу Джорджу Гроувзу в поединке за звание чемпиона мира WBA (Super). Мексиканец в августе 2015 года в Ялте должен был встречаться со старшим братом Федора — Дмитрием Чудиновым, но поединок не состоялся, Флореса заменил серб Геард Аетович.
«Федор Чудинов 22 июля на Красной площади проведет бой с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Егор Мехонцев встретится с Гусмиром Пердомо из Венесуэлы, Станислав Каштанов — с белорусом Сергеем Хомицким. Соперник Дмитрия Чудинова пока не определен».
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