Кремлев: Боксер Федор Чудинов 22 июля встретится с мексиканцем Флоресом

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Федор Чудинов в конце мая нынешнего года в английском Шеффилде уступил британцу Джорджу Гроувзу в поединке за звание чемпиона мира WBA (Super). Мексиканец в августе 2015 года в Ялте должен был встречаться со старшим братом Федора — Дмитрием Чудиновым, но поединок не состоялся, Флореса заменил серб Геард Аетович.

«Федор Чудинов 22 июля на Красной площади проведет бой с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Егор Мехонцев встретится с Гусмиром Пердомо из Венесуэлы, Станислав Каштанов — с белорусом Сергеем Хомицким. Соперник Дмитрия Чудинова пока не определен».