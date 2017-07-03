Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30266100/
3 июля 2017, 14:30 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Боксер Федор Чудинов 22 июля встретится с мексиканцем Флоресом

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер второго среднего веса, бывший суперчемпион WBA Федор Чудинов 22 июля на Красной площади в Москве встретится с оппонентом из Мексики Адрианом Луной Флоресом, сообщил агентству «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Российский боксер второго среднего веса бывший <span class=error>суперчемпион</span> WBA Федор <span class=error>Чудинов</span> 22 июля на Красной площади в Москве встретится с оппонентом из Мексики Адрианом Луной <span class=error>Флоресом</span> сообщил агентству Р-Спорт глава промоутерской компании Патриот <span class=error>Умар</span> <span class=error>Кремлев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Федор Чудинов в конце мая нынешнего года в английском Шеффилде уступил британцу Джорджу Гроувзу в поединке за звание чемпиона мира WBA (Super). Мексиканец в августе 2015 года в Ялте должен был встречаться со старшим братом Федора — Дмитрием Чудиновым, но поединок не состоялся, Флореса заменил серб Геард Аетович.

«Федор Чудинов 22 июля на Красной площади проведет бой с мексиканцем Адрианом Луной Флоресом, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Егор Мехонцев встретится с Гусмиром Пердомо из Венесуэлы, Станислав Каштанов — с белорусом Сергеем Хомицким. Соперник Дмитрия Чудинова пока не определен».

Чудинов-младший на профессиональном ринге провел 16 боев, победив в 14 (10 нокаутом) и дважды уступив. Флорес одержал 20 побед (13 нокаутом), потерпел 5 поражений и завершил один бой вничью.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Президент WBC: Моя обязанность — встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему

Президент WBC: Моя обязанность — встретиться с Альваресом. Его бой с Головкиным создал проблему

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Los Angeles Times заявил, что планирует встретиться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), отказавшимся претендовать на пояс организации в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева