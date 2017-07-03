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https://sport.mail.ru/news/boxing/30264961/
3 июля 2017, 13:08 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: Проблемой были не габариты Хорна, а удары локтями и головой

Филиппинец Мэнни Пакьяо сказал, что для него стали проблемой не габариты Джеффа Хорна, а постоянные безнаказанные нарушения правил по ходу боя.

«Было много всего (ударов головой, захватов шеи и ударов локтями. — Прим. ред.), потому что рефери боя никак не пресекал это. Рефери казался неопытным, и я не знаю, было это преднамеренно или нет (что он не снял ни одного очка с Хорна. — Прим. ред.). Были предупреждения, однако не было снятых очков (за нарушения. — Прим. ред.).

Габариты Хорна не стали проблемой. Вовсе нет. Мне удалось заблокировать его удары. Единственной проблемой были его удары локтями и головой», — цитирует Пакьяо BoxingScene.

Бой Хорна с Пакьяо состоялся 2 июля в Брисбене (Австралия) и завершился победой австралийца довольно спорным решением судей.
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