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https://sport.mail.ru/news/boxing/30263843/
3 июля 2017, 11:59 | Бокс | УНИАН

Джошуа: Хочу провести бой с Кличко в Лас-Вегасе. Там вновь закипит его кровь

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа надеется, что украинец Владимир Кличко даст согласие на второй бой.

Британский чемпион мира пытается уговорить <span class=error>Кличко</span> провести второй поединок. Увеличить
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29 апреля Кличко-младший в Лондоне в зрелищном поединке досрочно проиграл Энтони Джошуа, которому громкая победа принесла в дополнение к титулу IBF чемпионские пояса IBO и WBA.

Теперь Джошуа рассматривает два варианта развития событий, но приоритетом для него является реванш с Владимиром, который все еще хранит молчание.

«Мяч на половине поля Кличко, — образно объясняет ситуацию Джошуа в комментарии Sky Sports. — Я собираюсь продолжить свою карьеру, и сейчас у меня есть два варианта. Первый — реванш с Кличко. Мы пытаемся убедить его провести второй поединок, снова привлечь его интерес. Кличко добился больших успехов по ходу своей карьеры, но сейчас ему надо больше времени, чтобы найти в себе мотивацию.

План «Б» для меня — Кубрат Пулев. Когда ты владеешь титулом, то есть обязательные претенденты. Один из них — очень талантливый болгарский боксер.

Местом проведения вероятного повторного боя Кличко — Джошуа может стать Лас-Вегас., считает британский боксер.

«Лондонский “Уэмбли” отлично нас принял. В том числе и Владимир получил свою порцию восхищения и уважения там. Кличко так многого достиг, и никто не знает, есть ли у него мотивация. Лас-Вегас — это Мекка бокса, и он может дать Владимиру новый вызов. Я думаю, что в этом городе вновь закипит его кровь», — добавил Джошуа.

Предварительной датой боя украинца и британца называют 28 октября.
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