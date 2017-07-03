Джошуа: Хочу провести бой с Кличко в Лас-Вегасе. Там вновь закипит его кровь
Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа надеется, что украинец Владимир Кличко даст согласие на второй бой.
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29 апреля
Теперь Джошуа рассматривает два варианта развития событий, но приоритетом для него является реванш с Владимиром, который все еще хранит молчание.
«Мяч на половине поля Кличко, — образно объясняет ситуацию Джошуа в комментарии Sky Sports. — Я собираюсь продолжить свою карьеру, и сейчас у меня есть два варианта. Первый — реванш с Кличко. Мы пытаемся убедить его провести второй поединок, снова привлечь его интерес. Кличко добился больших успехов по ходу своей карьеры, но сейчас ему надо больше времени, чтобы найти в себе мотивацию.
План «Б» для меня — Кубрат Пулев. Когда ты владеешь титулом, то есть обязательные претенденты. Один из них — очень талантливый болгарский боксер.
Местом проведения вероятного повторного боя Кличко — Джошуа может стать Лас-Вегас., считает британский боксер.
«Лондонский “Уэмбли” отлично нас принял. В том числе и Владимир получил свою порцию восхищения и уважения там. Кличко так многого достиг, и никто не знает, есть ли у него мотивация.
Предварительной датой боя украинца и британца называют 28 октября.
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