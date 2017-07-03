Джефф Хорн после победы над Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мейвезер возобновляет боксерскую карьеру ради поединка против чемпиона UFC Конора МакГрегора, который уже запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе. Однако Хорн убежден, что подходит на роль соперника для Мейвезера куда лучше, чем ирландский боец.

«Что на самом деле хочет Мейвезер — тросточку или (боксерские) перчатки? Выходи на настоящий бой, Флойд!, — заявил Джефф. — Ну, а почему нет? Он возвращается против бойца UFC, чтобы установить рекорд. Почему бы не попробовать установить рекорд против такого настоящего соперника и чемпиона мира, как я?».

2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн спорно победил Пакьяо по очкам и отобрал у того пояс чемпиона WBO. В контракте на бой был пункт о реванше, которым филиппинец собирается воспользоваться.