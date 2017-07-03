Джефф Хорн после победы над Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе австралиец Джефф Хорн (17−0−1, 11 КО) после победы над филиппинцем Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 KO) бросил вызов американцу Флойду
Мейвезеру-младшему (49−0, 26 KO). Об этом сообщает vRINGe.com.
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Мейвезер возобновляет боксерскую карьеру ради поединка против чемпиона UFC Конора МакГрегора, который уже запланирован на 26 августа в
«Что на самом деле хочет Мейвезер — тросточку или (боксерские) перчатки? Выходи на настоящий бой, Флойд!, — заявил Джефф. — Ну, а почему нет? Он возвращается против бойца UFC, чтобы установить рекорд. Почему бы не попробовать установить рекорд против такого настоящего соперника и чемпиона мира, как я?».
2 июля в Брисбене (Австралия) Хорн спорно победил Пакьяо по очкам и отобрал у того пояс чемпиона WBO. В контракте на бой был пункт о реванше, которым филиппинец собирается воспользоваться.
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