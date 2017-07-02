Коррида в Лужниках. Колонка Хрюнова

У меня было предчувствие перед этим поединком, что опять что-то случится; нечто висело в воздухе — слишком большое количество событий, связанных с Сашиным именем происходило вне зависимости от него. Очень боялся, что чего-нибудь пойдет не так. В целом мне тяжело комментировать данную ситуацию — продолжаю относиться к Александру Поветкину лично, переживать за него. И увиденное в субботу в очередной раз убедило меня, что мои предчувствия не были напрасны.

Я имею в виду эпизод в первом раунде, когда рефери кинулся разбираться, что же такое произошло, когда украинский боксер схватился за шею. Это случилось после двух ударов Поветкина, и рефери должен был либо объявить счет, либо признать поединок несостоявшимся, либо дисквалифицировать Поветкина. Одним словом, предпринять какие-то действия, а не устраивать того, что ставит под вопрос квалификацию рефери Виктора Панина.

Каждая минута боя складывалась для Александра очень трудно. Заметил, что не стало в его арсенале ударов передней рукой, которые всегда были его коньком. Он входил на ударную дистанцию, не подготавливая свою атаку должным образом. Поэтому мы увидели большое количество ситуаций, в которых казалось, что Руденко побаивается соперника, но все же наносит россиянину какой-то урон. Думаю, что сказались все те обстоятельства, которые складывались вокруг Александра последний год — они не могли бесследно пройти для его психологического состояния. А в целом хочу сказать, что была проделана хорошая работа, и еще предстоит работа над ошибками. Ждем продолжения истории Поветкина в современном боксе.

Руденко — очень хороший боксер, еще во времена нашей совместной работы с Александром он работал с нами как спарринг-партнер. И уже тогда он был очень неплох, а сейчас его целенаправленно готовили лучшие тренерские силы Украины, специалисты, которых я уважаю. Они подготовили план. В ринге были моменты, когда Руденко умело подставлял блок и затем наносил точный удар справа. Украинский боксер выдал в Москве лучший поединок в своей карьере. Смотреть бой было тяжело, возникали опасные положения. Руденко вел себя, словно бычок на корриде — шел вперед. Поветкину приходилось применять искусство встречного действия и даже немного искусство тореадора.

Мне бросилась в глаза взаимная усталость боксеров во второй половине поединка. Обоих явно начали оставлять силы, и здесь меня немножко насторожил один факт. Я сталкивался с тем, что боксер во время перерыва не садится в своем углу. Один из псевдоэкспертов говорил, что якобы так лучше восстанавливаться, но на самом деле есть законы физиологии, и я думаю, что с Руденко было что-то не так.

Поветкину нужно разобрать тактику боя, пересмотреть поединок с Руденко через недельку. Снова начать готовить атаки передней рукой, смещаться влево-вправо, чего в этом бою не было — оба шли по прямой. Эти двое мужчин серьезно настроились нанести урон сопернику, а бокс все-таки немного в другом. Но команда Александра, конечно, заметит все недочеты и внесет нужные коррективы.

Поветкин показал свой богатый арсенал, но есть и вопрос к результативности этих комбинаций. Ударов было много, но, может, не хватало того, что обычно делают боксеры на фоне нормального психологического состояния. Думаю, ответственность давила на Сашу, хотелось хорошо выступить перед своими зрителями.

Хотелось бы пожелать Александру следующий бой провести на выезде — в Англии, Америке или, как я слышал, есть вариант с Австралией. Но я не о Паркере пока что — у него на носу обязательный претендент Хьюи Фьюри. За поясом WBA уже выстроилась большая очередь, включая другого российского боксера Александра Устинова. Поэтому, думаю, у Поветкина будет время провести 2−3 боя до этого, попытаться прийти в свою лучшую форму, в том числе и психологически.

Думаю, Саше станет легче уже после этой победы. Но нужно перестать думать о том, вернули его в рейтинги или нет, нужно наслаждаться искусством лучшего боксера-супертяжеловеса современности, которое он добросовестно показывает на ринге, и ждать следующего боя. Эпоха Александра Поветкина не закончилась, она — продолжается.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер​