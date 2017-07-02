Коррида в Лужниках. Колонка Хрюнова
Известный российский промоутер — о победе Александра Поветкина.
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Видимо, что-то случилось...
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У меня было предчувствие перед этим поединком, что опять
Я имею в виду эпизод в первом раунде, когда рефери кинулся разбираться, что же такое произошло, когда украинский боксер схватился за шею. Это случилось после двух ударов Поветкина, и рефери должен был либо объявить счет, либо признать поединок несостоявшимся, либо дисквалифицировать Поветкина. Одним словом, предпринять
Каждая минута боя складывалась для Александра очень трудно. Заметил, что не стало в его арсенале ударов передней рукой, которые всегда были его коньком. Он входил на ударную дистанцию, не подготавливая свою атаку должным образом. Поэтому мы увидели большое количество ситуаций, в которых казалось, что Руденко побаивается соперника, но все же наносит россиянину
Руденко — очень хороший боксер, еще во времена нашей совместной работы с Александром он работал с нами как
Мне бросилась в глаза взаимная усталость боксеров во второй половине поединка. Обоих явно начали оставлять силы, и здесь меня немножко насторожил один факт. Я сталкивался с тем, что боксер во время перерыва не садится в своем углу. Один из псевдоэкспертов говорил, что якобы так лучше восстанавливаться, но на самом деле есть законы физиологии, и я думаю, что с Руденко было
Поветкину нужно разобрать тактику боя, пересмотреть поединок с Руденко через недельку. Снова начать готовить атаки передней рукой, смещаться
Поветкин показал свой богатый арсенал, но есть и вопрос к результативности этих комбинаций. Ударов было много, но, может, не хватало того, что обычно делают боксеры на фоне нормального психологического состояния. Думаю, ответственность давила на Сашу, хотелось хорошо выступить перед своими зрителями.
Хотелось бы пожелать Александру следующий бой провести на выезде — в Англии, Америке или, как я слышал, есть вариант с Австралией. Но я не о Паркере пока что — у него на носу обязательный претендент Хьюи Фьюри. За поясом WBA уже выстроилась большая очередь, включая другого российского боксера Александра Устинова. Поэтому, думаю, у Поветкина будет время провести 2−3 боя до этого, попытаться прийти в свою лучшую форму, в том числе и психологически.
Думаю, Саше станет легче уже после этой победы. Но нужно перестать думать о том, вернули его в рейтинги или нет, нужно наслаждаться искусством лучшего
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер
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