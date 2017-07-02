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https://sport.mail.ru/news/boxing/30257205/
2 июля 2017, 15:55 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира назвал Головкина великим бойцом

Экс-чемпион мира Джон Конте поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира Джон <span class=error>Конте</span> поделился мнением о предстоящем бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я считаю, что «великий боец» отличается от «великого боксера» — у великого бойца больше арсенал. Головкин — великий боец. Тот факт, что он непобежденный, говорит сам за себя. Взглянув на его «рекорд» достаточно понять, что он — сильный парень. Для «Канело» это будет трудный бой, но он демонстрировал свой класс на протяжении всей карьеры. Лично мне будет интересно посмотреть этот поединок, — сказал Конте.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,68.

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