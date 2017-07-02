Экс-чемпион мира назвал Головкина великим бойцом

— Я считаю, что «великий боец» отличается от «великого боксера» — у великого бойца больше арсенал. Головкин — великий боец. Тот факт, что он непобежденный, говорит сам за себя. Взглянув на его «рекорд» достаточно понять, что он — сильный парень. Для «Канело» это будет трудный бой, но он демонстрировал свой класс на протяжении всей карьеры. Лично мне будет интересно посмотреть этот поединок, — сказал Конте.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,68.