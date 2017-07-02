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https://sport.mail.ru/news/boxing/30257143/
2 июля 2017, 15:40 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Боксеры 6 стран участвуют в турнире на призы Аскара Кулибаева

Атырау собрал мастеров перчатки.

<span class=error>Атырау</span> собрал мастеров перчатки. Увеличить
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В Атырау стартовал традиционный ежегодный международный турнир на призы почетного президента Казахстанской федерации бокса Аскара Кулибаева. В 2017-м в нем участвуют 100 боксеров — представители Азербайджана, России, Сирии, Узбекистана, Кыргызстана, и Казахстана.

— Добро пожаловать на этот турнир, мы рады приветствовать участников всех стран и спасибо Атырау, за проявленное гостеприимство. Удачи всем участникам, — напутствовал спортсменов на церемонии открытия супервайзер — сириец Шбиб Мухамед Камель. Удачи боксерам пожелали и почетные гости — пятикратный чемпион СССР по боксу Болат Темиров и олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

Гостеприимство атыраусцам не мешает проявлять даже сильная жара — все эти дни на берегах Урала будет от +37 до +41, но к радости участников и зрителей бои проходят в хорошо кондиционируемом ледовом дворце имени Хиуаз Доспановой.

В первый день турнира прошли бои в категориях до 60, 64 и 69 килограммов. Это категории с самой высокой конкуренцией на этом турнире — в весе до 60 за золото борются 15 боксеров, в весе до 64 — 16. Наименьшая конкуренция в категории до 81 килограмма — конкурируют лишь пять боксеров.

В предварительных боях представитель столичной команды Дархан Жумсакбаев взял верх над соперником из Кыргызстана Эржаном Тургунбековым. Роман Щегринов из Алматинской области вывел из борьбы россиянина Динислама Сайпулаева. Арлан Меирболат Тоитов победил южноказахстанца Бейбарыса Жусупбека. Тяжелый поединок Саята Муратбека с узбекским боксером Фарходом Павлановым со счетом 4:1 завершился в пользу представителя Восточного Казахстана. Так же — 4:1 опытный Андрей Лейхнер из Алматинской области одолел хозяина ринга Камбара Гиниятова.

Финальные бои турнира состоятся 5 июля.

Источник: kfb.kz.

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