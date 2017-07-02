Мутко: Российский боксер Поветкин справился со стрессом и давлением в бою с Руденко

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В субботу в Москве Поветкин единогласным решением судей победил Руденко и завоевал титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

«Я, конечно, смотрел бой Поветкина, — сказал Мутко в телефонном разговоре. — Мы привыкли, что Саша всегда выступает ярко, нокауты. Но он вышел из соревновательного ритма. Бой получился непростой. В целом Поветкин абсолютно заслуженно победил, бой беспроблемный. Долгий перерыв, стресс, давление на человека — всегда очень сложно выступать после этого. Но Поветкин молодец, справился, мы его поздравляем».

Поветкин провел предыдущий поединок в декабре, нокаутировав француза Йоанна Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, с которым россиянин должен был провести матч за титул временного чемпиона по версии WBC. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

WBC в марте отстранил россиянина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать бывшего регулярного чемпиона WBA в свой рейтинг в течение года. В рейтингах WBA и WBO Поветкина на тот момент не было. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в конце мая сообщил «Р-Спорт», что боксер по итогам боя с Руденко должен попасть в рейтинг WBA.