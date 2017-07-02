Арум: Это был близкий бой, думал, что Пакьяо победил
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал поединок между Мэнии Пакьяо и Джеффом Хорном, в котором легендарный филиппинец уступил единогласным решением судей.
«Это был близкий бой, думал, что Пакьяо победил», — лаконично сказал после боя Арум. Вторит промоутеру и тренер Мэнни — Фредди Роуч, вместе с тем признавая силу Джеффа Хорна.
«Должен согласиться с Пакьяо, и сказать, что уважаю решение судей, по крайней мере двух из них. Думал, что Мэнни победил, но Хорн также показал большое сердце. Он сильный боец и я поздравляю его», — приводит слова Роуча Fightnews.
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