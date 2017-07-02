Озвучены гонорары Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна за титульный бой

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Согласно информации эксперта ESPN Дэна Рафаэля, Пакьяо гарантировано станет богаче на миллионов долларов, а Хорн — всего на 500 тыс.

Кроме гарантированных гонораров, Пакьяо положены проценты от продаж на филиппинском телевидении, а Хорну — процент с продаж билетов.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Purses for <a href="https://twitter.com/hashtag/PacquiaoHorn?src=hash">#PacquiaoHorn</a>: Pacquiao $10M minimum plus Filipino TV, Horn $500k and a piece of the gate. <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a></p>— Dan Rafael (@danrafaelespn) <a href="https://twitter.com/danrafaelespn/status/881357113804693504">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, их бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Хорну. Таким образом, австралиец завоевал титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, который принадлежал Пакьяо.

Для 38-летнего филиппинца это поражение стало седьмым в карьере. При этом Пакьяо одержал 59 побед (38 — нокаутом), еще два поединка с его участием завершились вничью. 29-летний Хорн имеет в своем активе 17 побед (11 — нокаутом) и одну ничью.