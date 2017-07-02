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https://sport.mail.ru/news/boxing/30256533/
2 июля 2017, 13:55 | Бокс | Чемпионат.com

Бремер примет участие во Всемирной суперсерии бокса

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Юрген Бремер (48−3, 35 КО), принял решение вернуться во второй средний вес, чтобы принять участие во Всемирной серии бокса.

Участие немецкого боксёра в турнире анонсировано официально. Таким образом стали известны имена уже четырёх боксёров, которые выступят во Всемирной суперсерии во втором среднем весе.

Ранее её участниками стали Джордж Грувз, Эрик Скоглунд и Джейми Кокс.

«Я с нетерпением жду старта турнира. Смена весовой категории не станет для меня проблемой. Я провёл более 30 боёв во втором среднем весе, так что теперь просто вернусь в свою категорию. Мне любопытно, кто станет моим оппонентом», — приводит слова 38-летнего Бремера Fightnews.
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