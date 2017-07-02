«Я чистый». Цитаты Александра Поветкина

— Мы еще и WBC все докажем, — сказал Поветкин ТАСС. — Я — чистый, и мне скрывать нечего. Я не знаю, что там наделали и что совершили, но про этот остарин я никогда не слышал, а услышал, когда у меня допинг обнаружили. Я надеюсь, все будет по справедливости.

О ДОПИНГ-ТЕСТЕ ПЕРЕД БОЕМ С УАЙЛДЕРОМ.

— Если честно, я вначале расстроился. Никогда ничего не употреблял и не принимал. Скрывать мне нечего. Я не планирую завершать карьеру, наоборот, вся эта ситуация взбодрила меня. Сейчас я буду судиться по поводу отмены боя за пояс чемпиона мира и проходить другие тесты. Ранее у меня брали две или три пробы, которые ничего не показали, а третья или четвертая, я точно сейчас не помню, показала какую-то мизерную часть мельдония. Смысла мне его употреблять не было, потому что от этой порции никакого толка.

О МЕЛЬДОНИИ.

— Я намерен доказать свою правоту, потому что я ничего не принимал запрещенного. Мне бояться нечего. Мельдоний употреблял до того, как он стал запрещенным. Как только его запретили, я перестал его употреблять. Мы были готовы к бою с Уайлдером, расстроился, что этот поединок отложили.

О ТЯЖБЕ С VADA.

— К нам приезжал специалист по допингу из Голландии. Вот он американских специалистов из VADA на суде размочил в пух и прах. Они дрожали там. Он их поймал на лжи. Мои адвокаты даже не сомневались, что мы выиграем. Но всё равно они всё сделали по-своему. Против своей системы, против своих людей они не пойдут.

О РЕВАНШЕ С КЛИЧКО И ЕГО БОЕ С ДЖОШУА.

— Я 31 раз выходил на профессиональный ринг и потерпел при этом лишь одно поражение — от Владимира Кличко. Естественно, я хочу встретиться с ним еще раз. За это время я набрался опыта и прибавил в мастерстве. Если договорятся — с удовольствием провел бы бой и с Владимиром. Если надо будет, поедем и в Киев. Главное, чтобы промоутеры обеспечили качественный бой, безопасность во время него. Трудно сказать, насколько сильно он сдал после нашего боя. Его схватка с Джошуа была очень интересной. И Владимир молодец, и британец после нокдауна встал… Хорошие оба бойцы.

ОБ ММА.

— Не вижу смысла выступать в боях смешанного стиля. Думаю, в ММА не пойдет ни один хороший боксер. Ведь в боксе можно и лучше заработать, и меньше травм получить.

О ПОДДЕРЖКЕ.

— Мне, по большому счету, без особой разницы, где проходит бой. На меня, наоборот, родные стены скорее давят. Проще драться, например, в Америке, когда весь зал поддерживает своего бойца и болеет против меня. Такая ситуация лишь психологически подстегивает. А вот дома трибуны ждут от тебя только победы, да еще и желательно красивой. Это дополнительная ответственность, и она несколько «грузит».

ОБ АМЕРИКЕ.

— Я был в Америке, и мне она вообще не понравилась. Там все такие крутые тренеры. Начинка у них одна и та же, просто фантики другие. У них классно идет реклама. Они такую рекламу делают из своих тренеров, что мы даже здесь думаем о них: «Вот это величина». Хотя у нас тут точно такие же тренеры, просто никому не нужные. Они ничем не хуже. Я был в США много раз, но тренироваться с ними я никогда не буду. Америка мне не нужна, это однозначно. Абсолютно не приспособлен жить за границей. Понял это еще в любителях. Больше недели за рубежом выдерживал с трудом. Едва ли не первым пунктом моего профессионального контракта было условие жить только в России.

О МОЛОДЕЖИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

— Больно видеть, что сейчас в России почти не занимаются воспитанием молодежи, не увлекают подрастающее поколение спортом, здоровым образом жизни. Если только на словах… Считаю, что спортсмену негоже рекламировать водку, пиво, сигареты. Молодежь должна стремиться к другому — к здоровым напиткам, минеральной воде и настоящему русскому квасу без химии. Сейчас вообще страшно смотреть на молодых людей: пьют «отвертки», пиво. Когда повешу перчатки на гвоздь, знаю, чем буду заниматься: патриотическим и спортивным воспитанием молодежи.

О ЗОЖ.

— В Курске по праву заслужил репутацию пропагандиста здорового образа жизни. Приезжая домой, не пирушки закатываю, а кроссы бегаю. Среди местных молодых бизнесменов наивысшей «крутизной» считается не литр водки в один присест выпить, не на иномарке полихачить, а за боксером Поветкиным несколько полуторакилометровых кругов кросса продержаться.

О ФИНАНСАХ.

— Спокойно отношусь к деньгам — все не заработаешь. Нужно нормально питаться, одеваться, содержать семью. Когда в голове только и мысли, как бы достать рубли на еду, какой уж тут бокс. А за миллионами я в самом деле не гонюсь. Может быть из-за этого и упускаю миллионные контракты. Но хочется делать то, что подсказывает сердце, к чему душа лежит. Нельзя переступать через себя ни ради чего.

О КУМИРАХ ДЕТСТВА.

— Мне нравился Эвандер Холифилд, но все-таки в первую очередь Майк Тайсон. Очень мне импонировал его агрессивный, жесткий стиль. Вязать соперников в клинче — это не его. Майк — нокаутер, «крашер». Конечно, когда-то мне хотелось быть на него похожим. Был даже такой период в моей карьере, когда я работал с тренером Тедди Атласом, и мы активно изучали стиль «пик-а-бу», который успешно применял Тайсон. Но, став старше, я быстро понял, что пытаться кому-то подражать — неблагодарное дело. Тайсон — это Тайсон, а Поветкин — это Поветкин, такой, какой он есть.

О РЕЛИГИИ И ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.