«Я чистый». Цитаты Александра Поветкина
«СЭ» приводит лучшие высказывания Александра Поветкина о допинге, соперниках и нелюбви к США.
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— Мы еще и WBC все докажем, — сказал Поветкин ТАСС. — Я — чистый, и мне скрывать нечего. Я не знаю, что там наделали и что совершили, но про этот остарин я никогда не слышал, а услышал, когда у меня допинг обнаружили. Я надеюсь, все будет по справедливости.
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— Если честно, я вначале расстроился. Никогда ничего не употреблял и не принимал. Скрывать мне нечего. Я не планирую завершать карьеру, наоборот, вся эта ситуация взбодрила меня. Сейчас я буду судиться по поводу отмены боя за пояс чемпиона мира и проходить другие тесты. Ранее у меня брали две или три пробы, которые ничего не показали, а третья или четвертая, я точно сейчас не помню, показала
О МЕЛЬДОНИИ.
— Я намерен доказать свою правоту, потому что я ничего не принимал запрещенного. Мне бояться нечего. Мельдоний употреблял до того, как он стал запрещенным. Как только его запретили, я перестал его употреблять. Мы были готовы к бою с Уайлдером, расстроился, что этот поединок отложили.
О ТЯЖБЕ С VADA.
— К нам приезжал специалист по допингу из Голландии. Вот он американских специалистов из VADA на суде размочил в пух и прах. Они дрожали там. Он их поймал на лжи. Мои адвокаты даже не сомневались, что мы выиграем. Но всё равно они всё сделали
О РЕВАНШЕ С КЛИЧКО И ЕГО БОЕ С ДЖОШУА.
— Я 31 раз выходил на профессиональный ринг и потерпел при этом лишь одно поражение — от Владимира Кличко. Естественно, я хочу встретиться с ним еще раз. За это время я набрался опыта и прибавил в мастерстве. Если договорятся — с удовольствием провел бы бой и с Владимиром. Если надо будет, поедем и в Киев. Главное, чтобы промоутеры обеспечили качественный бой, безопасность во время него. Трудно сказать, насколько сильно он сдал после нашего боя. Его схватка с Джошуа была очень интересной. И Владимир молодец, и британец после нокдауна встал… Хорошие оба бойцы.
ОБ ММА.
— Не вижу смысла выступать в боях смешанного стиля. Думаю, в ММА не пойдет ни один хороший боксер. Ведь в боксе можно и лучше заработать, и меньше травм получить.
О ПОДДЕРЖКЕ.
— Мне, по большому счету, без особой разницы, где проходит бой. На меня, наоборот, родные стены скорее давят. Проще драться, например, в Америке, когда весь зал поддерживает своего бойца и болеет против меня. Такая ситуация лишь психологически подстегивает. А вот дома трибуны ждут от тебя только победы, да еще и желательно красивой. Это дополнительная ответственность, и она несколько «грузит».
ОБ АМЕРИКЕ.
— Я был в Америке, и мне она вообще не понравилась. Там все такие крутые тренеры. Начинка у них одна и та же, просто фантики другие. У них классно идет реклама. Они такую рекламу делают из своих тренеров, что мы даже здесь думаем о них: «Вот это величина». Хотя у нас тут точно такие же тренеры, просто никому не нужные. Они ничем не хуже. Я был в США много раз, но тренироваться с ними я никогда не буду. Америка мне не нужна, это однозначно. Абсолютно не приспособлен жить за границей. Понял это еще в любителях. Больше недели за рубежом выдерживал с трудом. Едва ли не первым пунктом моего профессионального контракта было условие жить только в России.
О МОЛОДЕЖИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.
— Больно видеть, что сейчас в России почти не занимаются воспитанием молодежи, не увлекают подрастающее поколение спортом, здоровым образом жизни. Если только на словах… Считаю, что спортсмену негоже рекламировать водку, пиво, сигареты. Молодежь должна стремиться к другому — к здоровым напиткам, минеральной воде и настоящему русскому квасу без химии. Сейчас вообще страшно смотреть на молодых людей: пьют «отвертки», пиво. Когда повешу перчатки на гвоздь, знаю, чем буду заниматься: патриотическим и спортивным воспитанием молодежи.
О ЗОЖ.
— В Курске по праву заслужил репутацию пропагандиста здорового образа жизни. Приезжая домой, не пирушки закатываю, а кроссы бегаю. Среди местных молодых бизнесменов наивысшей «крутизной» считается не литр водки в один присест выпить, не на иномарке полихачить, а за боксером Поветкиным несколько полуторакилометровых кругов кросса продержаться.
О ФИНАНСАХ.
— Спокойно отношусь к деньгам — все не заработаешь. Нужно нормально питаться, одеваться, содержать семью. Когда в голове только и мысли, как бы достать рубли на еду, какой уж тут бокс. А за миллионами я в самом деле не гонюсь. Может быть
О КУМИРАХ ДЕТСТВА.
— Мне нравился Эвандер Холифилд, но
О РЕЛИГИИ И ЖИЗНЕННОМ ПУТИ.
— Я славянин. На самом деле, я верю. Для меня боги — это мои родители, мое солнышко, моя земля…
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