Боксер Поветкин заявил, что всегда был чист от допинга

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«Мы еще и WBC [Всемирному боксерскому совету] докажем, — сказал Поветкин. — Я — чистый, и мне скрывать нечего. Я не знаю, что там наделали и что совершили, но про этот остарин я никогда не слышал, а услышал, когда у меня допинг обнаружили».

«Я надеюсь, все будет по справедливости», — добавил боксер.

В мае 2016 года был отменен поединок россиянина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний.

А в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе российского боксера остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и Международной боксерской федерации (IBF), а Всемирная боксерская организация (WBO) отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет. В настоящий момент WBO и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.

В активе Поветкина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.