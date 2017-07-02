Боксер Поветкин заявил, что всегда был чист от допинга
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин заявил, что всегда был чист от допинга и не принимал запрещенные препараты. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы еще и WBC [Всемирному боксерскому совету] докажем, — сказал Поветкин. — Я — чистый, и мне скрывать нечего. Я не знаю, что там наделали и что совершили, но про этот остарин я никогда не слышал, а услышал, когда у меня допинг обнаружили».
«Я надеюсь, все будет по справедливости», — добавил боксер.
В мае 2016 года был отменен поединок россиянина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в
А в декабре 2016 года был отменен претендентский поединок Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в
В активе Поветкина 32 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.
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