Беллью: Если Уорд хочет потанцевать, что же, я готов

«Я буду честен, у меня достаточно вариантов. Всё случилось молниеносно, люди из команды Уорда позвонили Хирну и сказали, что хотят провести бой. Если он хочет потанцевать, что же, я готов.

При всём уважении к нему, он один из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, прекрасный боксёр, но я не полутяж. Он говорит, что любит супертяжёлый вес, мне нравится первый тяжёлый, так что я не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, я рад буду такому бою до тех пор, пока его организация имеет смысл. Так что посмотрим, — приводит слова британца Sky Sports.