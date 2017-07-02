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https://sport.mail.ru/news/boxing/30255672/
2 июля 2017, 12:13 | Бокс | Чемпионат.com

Хорн: Думал, что если и одержу победу, то нокаутом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн поделился впечатлениями от титульного поединка с Мэнни Пакьяо, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

«Всё отлично, я был рад выступить перед своими болельщиками. Я думал, что добыть победу по очкам будет сложнее, чем нокаутировать Мэнни. Бой был близким. Вообще я думал, что если и выиграю, то нокаутом. Что касается эпизода после девятого раунда, то я чувствовал себя нормально и был настроен продолжать. В той трёхминутке я был совсем немного потрясён, но я быстро восстановился», — приводит слова Хорна BoxingScene.
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