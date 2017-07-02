Промоутер Головкина потроллил эксперта ESPN
Промоутер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал победу Джеффа Хорна (17−0−1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО), сообщает Sports.kz.
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«Предположу, что теперь Тедди [Атлас] добавит Хорна в свой P4P-рейтинг», — иронично отметил Леффлер в твиттере.
В Брисбене австралиец Хорн победил Пакьяо единогласным решением, однако многие журналисты назвали это «грабежом», обвиняя судей в симпатиях к местному боксеру.
Что касается эксперта ESPN Тедди Атласа, то он «прославился» тем, что не включил чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина даже в ТОП-10 своего P4P (независимо от весовой категории) рейтинга.
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