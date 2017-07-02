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https://sport.mail.ru/news/boxing/30255579/
2 июля 2017, 11:11 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина потроллил эксперта ESPN

Промоутер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал победу Джеффа Хорна (17−0−1, 11 КО) над Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> прокомментировал победу <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Хорна</span> (17−0−1 11 КО) над <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> (59−7−2 38 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Предположу, что теперь Тедди [Атлас] добавит Хорна в свой P4P-рейтинг», — иронично отметил Леффлер в твиттере.

В Брисбене австралиец Хорн победил Пакьяо единогласным решением, однако многие журналисты назвали это «грабежом», обвиняя судей в симпатиях к местному боксеру.

Что касается эксперта ESPN Тедди Атласа, то он «прославился» тем, что не включил чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина даже в ТОП-10 своего P4P (независимо от весовой категории) рейтинга.

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