Промоутер Головкина потроллил эксперта ESPN

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«Предположу, что теперь Тедди [Атлас] добавит Хорна в свой P4P-рейтинг», — иронично отметил Леффлер в твиттере.



В Брисбене австралиец Хорн победил Пакьяо единогласным решением, однако многие журналисты назвали это «грабежом», обвиняя судей в симпатиях к местному боксеру.



Что касается эксперта ESPN Тедди Атласа, то он «прославился» тем, что не включил чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина даже в ТОП-10 своего P4P (независимо от весовой категории) рейтинга.