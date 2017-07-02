«Витязь» вернулся в игру

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1 июля в московском Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко за чемпионские титулы Всемирной боксерской организации (WBO International) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Inter-Сontinental).

Большинством экспертов встреча рассматривалась сквозь призму последних неприятных допинговых историй россиянина.

Победив в ноябре 2015 года поляка Мариуша Ваха, 37-летний Поветкин получил право сразиться с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером — титульный матч был намечен на май 2016-го.

Но попытать счастья во встрече с грозным представителем США «Русскому Витязю» не удалось: за считанные дни до стартового гонга в организме Александра был найден запрещенный мельдоний, и бой был отменен.

При этом спустя некоторое время WBC дал россиянину добро на поединок за временный титул с канадцем Бермейном Стиверном, который планировалось провести в декабре.

Однако Поветкину не повезло и на этот раз:

всего за день (!) до матча в крови спортсмена обнаружили остарин, в результате чего вместо многообещающего во всех отношениях противостояния со Стиверном.

супертяжеловес получил бессмысленную компенсацию в виде победы над французом Жоаном Дюапа.

в рамках встречи, впопыхах санкционированной Федерацией профессионального бокса России (ФПБР).

К счастью поклонников таланта россиянина, третьего кряду казуса, связанного с допингом, не случилось — поединок между Поветкиным и Руденко состоялся и, забегая вперед, завершился уверенной победой «Витязя» по очкам (120−109, 120−108, 120−108).

Примечательно, что долгожданный бой мог закончиться уже в первом раунде:

украинский боксер пожаловался на болезненные ощущения в области шеи, но после осмотра Андрея медиками, вынесшими вердикт относительно спазма у Руденко, и консультации с тренерами встречу было решено продолжить.

В то же время если до получения неприятного повреждения у 33-летнего украинца, которого в преддверии матча некоторые называли «удобным» противником для Поветкина, пытающегося вернуться на большой ринг, еще были хоть какие-то видимые шансы на успех, то.

после рокового спазма соперник Александра стал совсем уж сладкой мишенью для хозяина мероприятия.

Александр при этом отнюдь не формировал события, нивелируя тем самым угрозу получения какого-то шального удара, планомерно выигрывая раунд за раундом.

Чуть более агрессивно атаковать россиянин стал уже ближе к концу боя, однако его противник сумел с честью принять целый ряд мощных ударов в челюсть, избежав нокаута —.

абсолютно заслуженную победу Поветкину пришлось отдавать уже судьям, вынесшим единогласный вердикт.

Таким образом, на данный момент личный рекорд Александра составляет 32 победы при одном поражении (32−1−0, 23 KO).

Стоит отметить, что перед стартом главного поединка вечера случился эпизод, которому впоследствии уделили немалое внимание и в социальных сетях, и в СМИ —.

в ходе традиционной предматчевой процедуры практически все присутствовавшие в зале «Россия» встали со своих мест в дань уважения украинскому гимну, не став также портить мелодию свистом.

Добавим, что в рамках вчерашнего боксерского вечера состоялся и еще один примечательный поединок — 37-летний россиянин Эдуард Трояновский, в минувшем декабре потерпевший первое поражение в карьере в бою с Джулиусом Индонго из Намибии, без особых проблем одолел техническим нокаутом в четвертом раунде итальянца Микеле ди Рокко.

В других матчах мероприятия Андрей Афонин (Россия) выиграл у Юрия Быховцева (Белоруссия), Светлана Кулакова (Россия) сломила сопротивление Милены Колевой (Болгария), Евгений Смирнов (Россия) победил Андрея Исаева (Белоруссия), Валерий Третьяков (Россия) одолел Руслана Берчука (Россия), Сергей Лубкович (Россия) добился успеха во встрече с Габором Горбичем (Венгрия), а Алексей Егоров (Россия) — в поединке с Карлосом Айлтоном Насименто (Бразилия).