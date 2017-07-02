Ограбление Пакиао при свете дня
Мэнни Пакиао сенсационно проиграл решением судей бой за чемпионский пояс WBO в полусреднем весе малоизвестному Джеффу Хорну.
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Видимо, что-то случилось...
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Сейчас, когда одни с грустью констатируют, что Пакиао потерял инстинкт убийцы (правда, произошло это не сегодня, а лет 5 назад), а другие кричат об ограблении в Австралии, самое время вспомнить о том, что Джеффу Хорну не давали ни шанса на победу в этом бою. Никто не хотел вспоминать о том, что Мэнни уже 38 лет, что Хорн дерется дома, что Пакиао не вырубает людей уже много лет, еще то, что это бокс, и шансы есть всегда.
ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ.
Джефф Хорн навязал сопернику неприятный бой, грязный, грубый, но до него это же самое пытались сделать многие другие боксеры, более высококлассные, более хитрые и талантливые. Прозвище Хорна — «Пчела», но тактика на бой у него была вполне носорожья. Удар справа в разрез, джеб, иногда переходящий в удар локтем или предплечьем, смещение вперед прямо на соперника, столкновение, которое вышибает воздух из легких — и вот уже соперник на канатах, и там можно попытаться пробить его через защиту или просунуть между рук апперкот. Разумный план, если у тебя нет преимущества в скорости, но ты крупнее и тяжелее. И вся скорость Мэнни не могла ему здесь помочь — а затем и вовсе ушла.
Еще один побочный эффект работы в такой манере — к середине поединка и Пакиао, и Хорн, и рефери были в крови, преимущественно в чужой. Кровь сочилась у Мэнни из нескольких рассечений на голове, куда врезался лбом Хорн, а затем туда же бил. У австралийца кровь была под глазом и на голове. Кровавые пятна расплывались даже на рубашке рефери в районе спины.
Такой бой, правда, изматывал и самого Хорна, он брал большие паузы, тяжело дышал, а затем наступил момент, когда он моргнул — и не увидел удар Пакиао. И в девятом раунде Мэнни отправился убивать. Перекладывал голову Хорна с кулака на кулак, переводил дух, снова догонял его у канатов… Казалось, не хватает совсем немного, но у Пакиао не было сил, чтобы взвинчивать темп или
ОГРАБЛЕНИЕ ПРИ СВЕТЕ ДНЯ.
Али с Форманом в Заире дрались в 4 часа утра. Легендарный «Триллер в Маниле» — третий бой между Али и Фрейзером на Филиппинах проходил в 10 утра. Пакиао и Хорн вышли на ринг примерно в час дня. Возможно, солнце помешало судьям увидеть, что в 11 из 12 раундов Пакиао попадал больше. За бой Хорн нанес 625 ударов и только 92 попали в цель. Это примерно 8 ударов за раунд. У Пакиао дошли до цели 182 удара из 573. Вот только они не могли остановить Хорна, а статистика не фиксирует тот урон, который удары австралийца наносили в клинче даже через блок.
Так что можно говорить о специфическом австралийском судействе, но это не было в чистом виде «ограбление». Ограбили судьи Дениса Шафикова в Огайо за день до этого. В чемпионском бою за пояс IBF в легком весе, где Шафиков вполне заслуживал победы двое из трех судей отдали все раунды в пользу Роберта
Первый бой Пакиао с Тимоти Брэдли — вот это было ограбление. А бой с Хорном — скорее нет. Потому что сам Мэнни выглядел плохо, гораздо хуже себя обычного.
Это не тот Мэнни, ради которого даже преступники оставались у телевизоров и процент грабежей и убийств в стране на несколько часов снижался примерно до нуля.
РЕВАНШ НА ФИЛИППИНАХ.
На
На Филиппинах тоже есть большие стадионы, например, тот, где дрались Али и Фрейзер. Реванш? Отличная возможность завершить карьеру дома, и боксирующий сенатор Пакиао пойдет дальше, возможно, станет президентом страны. И кто тогда вспомнит первый бой с Хорном?
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