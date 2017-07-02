Ограбление Пакиао при свете дня

Сейчас, когда одни с грустью констатируют, что Пакиао потерял инстинкт убийцы (правда, произошло это не сегодня, а лет 5 назад), а другие кричат об ограблении в Австралии, самое время вспомнить о том, что Джеффу Хорну не давали ни шанса на победу в этом бою. Никто не хотел вспоминать о том, что Мэнни уже 38 лет, что Хорн дерется дома, что Пакиао не вырубает людей уже много лет, еще то, что это бокс, и шансы есть всегда.

ИНСТИНКТ УБИЙЦЫ.

Джефф Хорн навязал сопернику неприятный бой, грязный, грубый, но до него это же самое пытались сделать многие другие боксеры, более высококлассные, более хитрые и талантливые. Прозвище Хорна — «Пчела», но тактика на бой у него была вполне носорожья. Удар справа в разрез, джеб, иногда переходящий в удар локтем или предплечьем, смещение вперед прямо на соперника, столкновение, которое вышибает воздух из легких — и вот уже соперник на канатах, и там можно попытаться пробить его через защиту или просунуть между рук апперкот. Разумный план, если у тебя нет преимущества в скорости, но ты крупнее и тяжелее. И вся скорость Мэнни не могла ему здесь помочь — а затем и вовсе ушла.

Еще один побочный эффект работы в такой манере — к середине поединка и Пакиао, и Хорн, и рефери были в крови, преимущественно в чужой. Кровь сочилась у Мэнни из нескольких рассечений на голове, куда врезался лбом Хорн, а затем туда же бил. У австралийца кровь была под глазом и на голове. Кровавые пятна расплывались даже на рубашке рефери в районе спины.

Такой бой, правда, изматывал и самого Хорна, он брал большие паузы, тяжело дышал, а затем наступил момент, когда он моргнул — и не увидел удар Пакиао. И в девятом раунде Мэнни отправился убивать. Перекладывал голову Хорна с кулака на кулак, переводил дух, снова догонял его у канатов… Казалось, не хватает совсем немного, но у Пакиао не было сил, чтобы взвинчивать темп или что-то еще изобретать. Хорн, силы которого закончились за пару раундов до этого, брал упорством и дисциплиной, все так же цеплялся за соперника в следующих раундах и даже забрал десятый. Последние несколько раундов были яркими, бодрыми, кровавыми, но все равно это были раунды грязного и неуступчивого боксера против второго, который был только тенью себя прошлого.

ОГРАБЛЕНИЕ ПРИ СВЕТЕ ДНЯ.

Али с Форманом в Заире дрались в 4 часа утра. Легендарный «Триллер в Маниле» — третий бой между Али и Фрейзером на Филиппинах проходил в 10 утра. Пакиао и Хорн вышли на ринг примерно в час дня. Возможно, солнце помешало судьям увидеть, что в 11 из 12 раундов Пакиао попадал больше. За бой Хорн нанес 625 ударов и только 92 попали в цель. Это примерно 8 ударов за раунд. У Пакиао дошли до цели 182 удара из 573. Вот только они не могли остановить Хорна, а статистика не фиксирует тот урон, который удары австралийца наносили в клинче даже через блок.

Так что можно говорить о специфическом австралийском судействе, но это не было в чистом виде «ограбление». Ограбили судьи Дениса Шафикова в Огайо за день до этого. В чемпионском бою за пояс IBF в легком весе, где Шафиков вполне заслуживал победы двое из трех судей отдали все раунды в пользу Роберта Истера-младшего, который дрался в родном городе.

Первый бой Пакиао с Тимоти Брэдли — вот это было ограбление. А бой с Хорном — скорее нет. Потому что сам Мэнни выглядел плохо, гораздо хуже себя обычного.

Это не тот Мэнни, ради которого даже преступники оставались у телевизоров и процент грабежей и убийств в стране на несколько часов снижался примерно до нуля.

РЕВАНШ НА ФИЛИППИНАХ.

На пресс-конференции Пакиао пожаловался на простуду, которую подхватил, только прилетев в Австралию. Обычно даже легкая болезнь, перенесенная за неделю до боя серьезно сказывается на выносливости и концентрации. Боб Арум подтвердил, что в контракте есть пункт о реванше с Хорном. Тем более он точно имеет коммерческий смысл — за этот бой в Австралии Мэнни заплатили 10 миллионов, а Хорн получил 500 тысяч и процент с продажи билетов. Открытый стадион в Брисбене, между тем, был забит до отказа.

На Филиппинах тоже есть большие стадионы, например, тот, где дрались Али и Фрейзер. Реванш? Отличная возможность завершить карьеру дома, и боксирующий сенатор Пакиао пойдет дальше, возможно, станет президентом страны. И кто тогда вспомнит первый бой с Хорном?