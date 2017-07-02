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https://sport.mail.ru/news/boxing/30255271/
2 июля 2017, 10:12 | Бокс | Sports.kz

Почему не стоит платить за просмотр боя Головкин — Альварес

Журналист The Press of Atlantic City Майкл Макгарри недоволен тем, что бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) будет показан на платной основе (pay-per-view), сообщает Sports.kz.

Журналист The Press of Atlantic <span class=error>City</span> Майкл Макгарри недоволен тем что бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) будет показан на платной основе (pay-per-<span class=error>view</span>) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Пусть они поставят бой GGG — Альварес на бесплатное телевидение. Я не собираюсь платить 70 долларов за этот поединок, потому что я знаю, что через полгода они снова будут драться!» — написал Макгарри в твиттере.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,68.

Напомним, в случае поражения «Канело» вправе потребовать реванша; Головкин же такой привилегии лишен.

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