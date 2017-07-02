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«Пусть они поставят бой GGG — Альварес на бесплатное телевидение. Я не собираюсь платить 70 долларов за этот поединок, потому что я знаю, что через полгода они снова будут драться!» — написал Макгарри в твиттере.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,68.



Напомним, в случае поражения «Канело» вправе потребовать реванша; Головкин же такой привилегии лишен.