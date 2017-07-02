Почему не стоит платить за просмотр боя Головкин — Альварес
Журналист The Press of Atlantic City Майкл Макгарри недоволен тем, что бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) будет показан на платной основе (pay-per-view), сообщает Sports.kz.
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«Пусть они поставят бой GGG — Альварес на бесплатное телевидение. Я не собираюсь платить 70 долларов за этот поединок, потому что я знаю, что через полгода они снова будут драться!» — написал Макгарри в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
Напомним, в случае поражения «Канело» вправе потребовать реванша; Головкин же такой привилегии лишен.
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