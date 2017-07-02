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2 июля 2017, 9:53 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо почти в два раза был точнее Хорна

В ночь с субботы на воскресенье в Брисбене прошёл вечер бокса, в главном событии которого мировой титул по версии WBO оспаривали Мэнни Пакьяо и местный претендент Джефф Хорн.

По итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением судей была отдана австралийцу. Между тем статистика ударов говорит о том, что филиппинец был успешнее своего оппонента.

Так Пакьяо нанёс на 90 точных ударов больше, чем Хорн — 182 (32%) против 92 (15%). Из них силовыми были 123 (32%) у Мэнни и лишь 73 (17%) у австралийца.
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Пакьяо: Я уважаю и принимаю решение судей, и я готов к реваншу

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал решение судей, единогласно отдавших победу в титульном бою его сопернику, австралийцу Джеффу Хорн, а также сообщил о готовности к проведению боя-реванша.
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