Пакьяо почти в два раза был точнее Хорна

По итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением судей была отдана австралийцу. Между тем статистика ударов говорит о том, что филиппинец был успешнее своего оппонента.

Так Пакьяо нанёс на 90 точных ударов больше, чем Хорн — 182 (32%) против 92 (15%). Из них силовыми были 123 (32%) у Мэнни и лишь 73 (17%) у австралийца.